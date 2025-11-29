Las claves del hotel de lujo de Vera Sevilla: 165 millones y un fondo con capital de Singapur y Países Bajos

El establecimiento de cinco estrellas que se incluye en el proyecto de Vera Sevilla y que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2027 se sumará a la amplia planta hotelera que se está desarrollando en la ciudad y, para su puesta en marcha, cuenta con una inversión de 165 millones. La operación hasta llegar a su inauguración incluye la participación de un poderoso fondo de inversión, denominado Archer Hotel Capital, sustentado por el fondo soberano de Singapur (GIC) y por el de pensiones de Países Bajos (ABP Investments).

Este fondo, que ha operado estrechamente con KKH Property Investors -impulsor del macroproyecto de Los Remedios- en otras operaciones (como Madrid Edition de la capital de España y del barcelonés Hotel Arts), también será socio estratégico en esta ocasión. Tendrá un papel fundamental en todo el proceso hasta su apertura e incluso podría tenerlo después, ya que, a través de la herramienta creada por este fondo para gestionar hoteles más allá de comercializarlos (y que lleva por nombre Archer Hotel Management), ha iniciado el proceso de selección de personal.

No en vano, a principios de noviembre (el día 7) cerró la búsqueda del director comercial del nuevo establecimiento de lujo de Sevilla, una selección que ha llevado a cabo a través de Society, una empresa ubicada en Londres y que se encarga de buscar altos ejecutivos para las compañías que requieren de sus servicios.

Edificio VERA, vista desde la Capilla de los Cigarreras / KKH Property Investors

Relación con Marriott

La relación de Archer Hotel Capital con la cadena Marriott es estrecha, ya que el fondo es propietario o gestor de hoteles que a menudo operan como franquicias de la cadena hotelera. Esto cierra el círculo en el caso del establecimiento de Vera Sevilla -obra del arquitecto Carlos Ferrater-, ya que está diseñado "según los estándares y requerimientos técnicos de la marca Ritz Carlton, del grupo Marriott". Aunque la operación no está cerrada, el proyecto está preparado para poder ser adjudicado llave en mano a la cadena hotelera internacional o a otra siempre que aspire a los mismos niveles de calidad, según ha podido saber este periódico.

Esta marca cuenta con dos establecimientos en España en la actualidad, concretamente en Barcelona y en Tenerife. De hecho, uno de estos dos, el Hotel Arts de la ciudad condal, pertenece al grupo Archer Hotel Capital y está gestionado bajo la enseña Ritz-Carlton.

210 habitaciones

El nuevo hotel sevillano de Los Remedios contará con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una variada gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados.

El nuevo Hotel Vera Sevilla 5 estrellas, ubicado en la antigua fábrica de tabacos de Altadis, supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.

En busca del director comercial

Según la publicación de Society en LinkedIn en su búsqueda del director comercial del establecimiento hotelero, concreta que el puesto es para "su nuevo Luxury Urban Resort en Sevilla, España, que abrirá en el primer trimestre de 2027".

Este ejecutivo "liderará la estrategia comercial para una de las aperturas hoteleras más importantes de España" y que tendrá una inversión de más de 165 millones de euros. "El objetivo final es establecer el resort como el destino de lujo de referencia en Sevilla, atrayendo ocio de alta gama, eventos sociales e incentivos internacionales, al tiempo que cumple con los compromisos ESG de Archer Hotel Management", subraya.

Por otro lado, este mismo anuncio recoge que el interiorismo correrá a cargo de Lázaro Rosa-Violán, responsable de otros proyectos como el Only You Sevilla, ubicado junto a la estación de Santa Justa, así como de otros de la misma cadena en Valencia o Madrid.

Un hotel con pasarelas a otros edificios

Entre las curiosidades que rodean a esta nueva infraestructura se incluye la construcción de otras dos pasarelas en el complejo que unirán el hotel con la piscina y el restaurante que tiene proyectados entre los servicios a sus clientes y que no están ubicados en el edificio que albergará la instalación hotelera.

Según información pública que figura en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla y en la licencia de obra, las azoteas de los edificios de oficinas denominados Rama 1 y Rama 2 -que desarrolla Ruiz-Larrea Arquitectura- están destinadas a "servicios para la instalación hotelera" que se ubica justo detrás de estas edificaciones.