La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre en plena calle en Amate

Hasta el lugar se tuvo que desplazar una UVI móvil debido a la gravedad de las heridas

Agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional / POLICIA NACIONAL/ Europa Press

A. R. C.

La Policía Nacional está investigando un apuñalamiento ocurrido este jueves en el barrio de Amate. Por el momento, ha confirmado el cuerpo policial a este medio, no se han producido detenciones del responsable o responsables de la agresión a un varón, en plena calle, este jueves por la tarde. Según ha adelantado Diario de Sevilla, la víctima se refugió en una farmacia mientras llegaron al lugar los servicios de emergencia que le auxiliaron.

Fuentes de Emergencias 112 han detallado que sobre las 19:20 horas recibieron un primer aviso en el que pedían la asistencia sanitaria, en la avenida San Juan de la Cruz, por un varón que había resultado herido en el vientre después de una pelea. Hasta el lugar se desplazaron Emergencias 061, Policía Local y Nacional y hasta una UVI móvil para dar asistencia al herido.

Por el momento, la Policía Nacional es quien mantiene abierta la investigación, sin que se hayan dado más datos de la víctima ni el motivo que pudo haber causado la agresión.

