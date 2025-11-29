Policías locales protestan contra el alcalde en el encendido del alumbrado de Navidad de Sevilla

Un grupo de policías locales de Sevilla ha protestado durante el encendido del alumbrado navideño, la tarde de este sábado. Los agentes, ataviados con gorros de Papá Noel, como ya ocurriera en el último pleno del Ayuntamiento, han abucheado al alcalde, José Luis Sanz, cuando ha llegado al consistorio, pocos minutos antes de que comenzara el evento.

Al grito de "dictador" y "sinvergüenza", los agente interpelaron al alcalde, reclamando que "cumpla" y "pague" las horas extra para que se pueda dotar de Policía Local el plan policial que requiere la Navidad en Sevilla.

Justo durante la mañana de este sábado, el Ayuntamiento ha informado que 77 policías locales no había acudido a cumplir con el turno asignado para la mañana, establecido por el Plan de Emergencias decretado por el alcalde.

Al respecto, CSIF Sevilla ha recriminado al alcalde que la jefatura de la Policía Local "lo ha vuelto a hacer otra vez muy mal", respecto a la "gran ausencia" de efectivos en sus turnos de trabajo de este fin de semana.

Desde el sindicato han insistido en que "los decretos para obligar a los compañeros a trabajar no se han hecho", razón por la que hay "muchísimos policías" que no sabían que tenían que trabajar este fin de semana y, por lo tanto, "es imposible que acudan a sus puestos de trabajo".