Sevilla ya tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026

Sevilla ya tiene un color especial a Navidad. La ciudad se ha iluminado este sábado 29 de noviembre con Pastora Soler como protagonista después de un espectáculo musical y visual. En toda la capital, serán 304 calles, con 9 millones de luces led, las que brillarán hasta que los Reyes Magos de Oriente repartan ilusión en la noche del 5 de enero.

El espectáculo comenzó a las 17:30 horas, en la Avenida de la Constitución, donde ya se concentraba una gran cantidad de gente que no quiso perderse esta tradición que cada vez reúne a más personas. El show empezó con música, que fue ambientando al personal que estaba esperando ansioso la iluminación.

La Banda Municipal de Sevilla, con Fanfarria de Navidad, puso los primeros acordes que despertó el espíritu navideño entre los presentes. Los Compadres, a su vez, fueron los encargados de amenizar el evento con la presentación del acto. La nota más entrañable la pusieron las escolanías de la Esperanza Macarena del colegio Francisco Solano de Sevilla y de la Veracruz de Brenes, que cantaron junto a la banda municipal Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla.

Pasadas las 18:30, llegó la hora una de las grandes protagonistas de la tarde, Pastora Soler, artista invitada de este año para la previa del encendido. Junto a la Banda Municipal, cantó varios villancicos con esa voz tan auténtica que le ha llevado a ganar el Premio Ondas 2025, recordaban Los Compadres. "Habré sido muy buena este año para merecerme todos estos regalos. Es impresionante estar en esta noche tan mágica, en la que se encienden tantas ilusiones", reconocía emocionada la cantante.

Tras la actuación de la artista, el alcalde, José Luis Sanz subió al escenario, "muy bien acompañado", con los ganadores del concurso de navidad, el coro de la Fundación Alalá junto al maestro de la guitarra Emilio Caracafé, y con dos niñas que le pidieron de viva voz al alcalde poder acompañarle en el encendido.

Todo el público se unió al villancico entonado por las niñas del coro de la Fundación Alalá generando un ambiente festivo a pocos minutos apretar el botón del encendido. Una vez que arrancó la cuenta atrás, los móviles se alzaron al cielo para inmortalizar este momento. En punto de las 7 de la tarde, los 9 millones de luces led y una lluvia de confeti dorado encendieron la Navidad en Sevilla.

De nuevo, la dupla de la Banda Municipal y Pastora Soler pusieron el broche final a la fiesta, cantando villancicos, entre ellos el famoso Blanca Navidad. No cantó sola, ya que todos los presentes hicieron de coro para llenar aún más de magia este encendido que significa el arranque de las fiestas de diciembre.

Una Navidad llena de eventos

El centro de Sevilla contará con distintos espectáculos navideños a lo largo de estos días. El Real Alcázar acogerá ocho conciertos, tres de ellos líricos, en el Salón de Embajadores. Así como otros espacios culturales como la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Turina o el Teatro Alameda, y calles, plazas y centros cívicos de todos los distritos.

Las luces en la capital hispalense no se concentran solo en el centro. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

Se han fabricado adornos de nueva creación para las calles Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, plaza del Salvador y Asunción; y para los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios. Algunos de los diseños nuevos son tipo cortinas de luz en fachadas, sábanas de luz en calles, bolas 3D, y nuevos motivos en las tradicionales luces.

En las calles Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’ y en la plaza Miguel de Unamuno se han utilizado diseños realizados por los niños ganadores de un concurso escolar que han servido como base para crear nuevas piezas de iluminación.