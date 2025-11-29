Los sevillanos han hablado: este es el bar de Sevilla con la mejor cerveza helada de la capital

Sevilla alberga solo en su capital casi 5.000 bares con toda clase de especialidades y productos de la mejor gastronomía que han convertido a la capital en parada imprescindible para los amantes del buen comer. Una extensa oferta que permite elegir entre una amplia variedad de posibilidades, pero que dificulta poder escoger un solo negocio como el mejor de todos.

Para encontrar el bar con la mejor cerveza helada de toda la capital, este periódico preguntó a sus lectores cuál era el negocio que destaca sobre los demás por su bebida fría y su servicio. Una votación que se ha saldado con un claro vencedor: la Bodeguita El Acerao.

Así lo ha asegurado el 76% de los votantes, que han afirmado que este establecimiento del casco histórico de la capital es el mejor bar para tomar una cerveza en la capital hispalense.

De ese modo, el favorito de la mayoría de sevillanos es este bar de la capital de Sevilla que sirve su bebida a -2,3 grados y a menos de 2 euros.

La bodeguita El acerao se presenta como un negocio de los de 'toda la vida' con tapas de calidad al menor precio y con la cerveza más fría del Centro gracias a la innovadora técnica que han desarrollado para servir esta exquisita bebida por debajo de los 0 grados.

Tal y como ellos mismos indican, para mantener la cerveza lo más helada posible, han fabricado un mueble de acero inoxidable que contiene un evaporador en su interior y relleno de un líquido que sustituye a la tradicional salmuera. Esto evita que se congele el tanque y permite que la cerveza alcance temperaturas bajo los 0 grados.

Pero este no es el único sello distintivo de esta bodega, sino que se autodenominan "gastro abacería andaluza" al contar con diversas especialidades de vino a granel que no se distribuye bajo ninguna marca, bodega o denominación de origen, sino que han sido seleccionados bajo controles de calidad para ofrecer "vinos homogéneos".

El segundo puesto del ránking de las mejores cervecerías de Sevilla

La segunda posición de este ránking, a una amplia distancia de El Acerao, es para Casa Coronado. De ese modo, el 8% de los encuestados han afirmado que su cerveza a -0,3 grados es la mejor de Sevilla.

Casa Coronado / El Correo

Se trata de una cervecería situada junto a Menéndez Pelayo que se define como un templo de la cerveza que este año cumple su 90 aniversario. Esto ha hecho que sea un verdadero testigo del paso del tiempo, algo que se puede contemplar en su decoración original y su ambiente familiar.

Y, sobre todo, en uno de sus principales atractivos, su cerveza servida con maestría por sus experimentados camareros, acompañada siempre por toda clase de productos de calidad como aceitunas, avellanas o altramuces.

Bar El Tremendo, la tercera mejor cervecería de Sevilla

En tercera posición, con el 7% de los votos, se encuentra Bar El Tremendo, una cervecería de las de 'toda la vida' situada en la calle San Felipe.

Este negocio que ya ha conseguido el distintivo de establecimiento emblemático de la ciudad cuenta con un tanque de cerveza convertido en su principal atractivo. Además, su bebida está siempre acompañada por toda clase de tapas tradicionales, como chicharrones, mojama o bacalao ahumado.

Casa Vizcaíno, otra de las mejores cervecerías de Sevilla

En cuarto lugar, con el 6% de los votos, se encuentra Casa Vizcaíno, otro de los bares más emblemáticos de Sevilla, situado también en el casco antiguo de la capital hispalense.

Esta taberna tradicional que arrancó su andadura en 1936 en el número 27 de la calle Feria de Sevilla sirve su cerveza a -1,9 grados.

De ese modo, esta taberna que ofrece a sus clientes "buena comida y buena compañía", así como una "cuidadosa selección" de cervezas frías, vermús caseros y una carta de tapas variadas, se ha convertido en un lugar imprescindible para los amantes de la gastronomía de calidad.

La cerveza a -1,4 grados del Bar Jota

En quinta posición, con el 3% de las votaciones, se encuentra Bar Jota, un establecimiento fundado en 1936 que se presenta como el primero que sirve la cerveza de barril en tanque y tirada a la "idea tradicional", lo que le permite servir su bebida a -1,4 grados.

Resultado de la encuesta sobre el bar con la mejor cerveza fría de Sevilla / .

De ese modo, este bar localizado en pleno corazón del barrio sevillano de Nervión se ha convertido en el quinto favorito de los amantes de la buena gastronomía y la cerveza fría que han participado en esta votación.