Un científico alocado y un músico soñador: los artistas españoles que aterrizan en Sevilla con el Circo del Sol

Un científico soñador y un músico soñador. El ADN español está más presente que nunca en el nuevo espectáculo que el Cirque du Soleil estrenará en Sevilla el 17 de enero. El corazón de este show, protagonizado por un científico con ideas locas, es a cargo de David Coll, un actor alicantino especializado en clown que llegó a la compañía canadiense en 2023.

La música es el hilo conductor que eleva esta función a una "realidad paralela". Entre los siete músicos que tocan en vivo está Bruno Esteban Pitarch, el guitarrista y banjista castellonense de Kurios: Gabinete de curiosidades, un show compuesto por 50 artistas.

La banda de músicos de Kurios, donde participa el guitarrista y banjista, Bruno Esteban Pitarch. / Mathew Tsang

Estos artistas llevan varias semanas en La Haya (Países Bajos) y culminan su estancia en esta ciudad holandesa el mes de enero. Dicen que su historia está estrechamente relacionada con la razón de ser de este espectáculo: hacer realidad lo aparentemente imposible. "Mi personaje busca un mundo donde los sueños se cumplan y eso ha hecho que me sienta identificado con él porque trabajar aquí fue mi sueño durante años y ahora es una realidad", dice David.

Acaban de terminar la segunda función del día y tras casi tres horas encima del escenario, se reúnen en el backstage con las periodistas sevillanas que se han trasladado hasta esta Gran Carpa para verles actuar por primera vez. Los detalles que impactan desde las butacas ahora se aprecian en primer plano. Un maquillaje impoluto -hecho por ellos mismos-, el pelo blanco y la bata blanca del científico o la boina y los tirantes amarillos del guitarrista. Un atrezzo tan auténtico como mágico.

El científico y protagonista de Kurios, el actor David Coll. / Pablo Deyta

Se reconocen cansados, es normal. Pero la adrenalina del espectáculo los mantiene enérgicos, sonrientes y emocionados por citarse con la prensa española. Les queda poco más de un mes para aterrizar en Sevilla, la primera ciudad que abrirá la gira española en 2026 y ya están contando los días. Para ambos será la segunda vez que actúen bajo la atenta mirada del público de su tierra, la primera fue el pasado mes de agosto en Gijón.

"Sé como es el público sevillano y sé que habrá dos shows, uno el que hagamos nosotros y otro el que hace el público. Y quiero ver cómo van a reaccionar mis compañeros, yo ya sé lo que va a pasar, pero sé que para ellos será una sorpresa increíble", explica David, que no puede esconder la ilusión por pisar Sevilla. Por su parte, Bruno se reconoce nervioso: "Es como la primera vez que vienen tus padres a verte, esperas que les guste".

David, actor: "Ya había llamado a las puertas del Circo del Sol antes"

David tiene un reto por delante cada vez que se sube al escenario de Kurios. Es el personaje principal del espectáculo y está casi todo el tiempo en escena. Ya lleva más de 500 shows y eso se nota en la soltura y confianza a la hora de afrontar la función. Sin embargo, su viaje para llegar hasta aquí fue largo. Se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, donde conoció a Antonio Moreno, un artista que influyó mucho en su vida y con quien formó su propia compañía de teatro. De hecho, fue Antonio quien recomendó a David para hacer un casting de Kurios. "Yo ya había llamado a la puerta del Cirque du Soleil antes, pero no se había abierto", recuerda.

David Coll interpretando al científico y protagonista del espectáculo Kurios del Circo del Sol. / JF Savaria

Sin embargo, en 2023 recibió la llamada que le cambió la vida, iba a ser el nuevo científico de Kurios. "Ese día, cuando me dieron la noticia salí de mi casa y me puse a cantar por la calle literalmente. Sentía la misma alegría que la de tener un hijo", comenta con una sonrisa de oreja a oreja.

Se reconoce un enamorado de su personaje, "una especie de Don Quijote" que persigue aquello en lo que cree. "Me fascina formar parte de un espectáculo tan imaginativo que invita a creer que todo es posible. De hecho, esa es la última de mi personaje, en el momento en el que abre esa maleta que está vacía y que de ahí puede salir cualquier cosa".

Bruno, guitarrista: "Tenemos libertad para hacer música"

La música no es solo música en Kurios. Es lazo que lo une todo, el momento más estridente, el más romántico, el más gracioso y el más impactante. Es la pirueta mortal en el aire, el teatro de manos, la maestría del yoyo o el número de contorsionismo. Está presente durante casi todo el show de la mano de Bruno y otros seis músicos.

"Creo que la música lo abraza todo, desde el escenario, el maquillaje y la historia hasta las coreografías. Lo acompaña con ese jazz y swing desde un punto de vista más europeo", relata el guitarrista valenciano. Nació en Castellón, pero estudio guitarra clásica y jazz en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, una de las escuelas más prestigiosas de España, donde también han estudiado artistas como Silvia Pérez-Cruz.

El músico Bruno Esteban Pitarch durante uno de los shows de Kurios. / Mathew Tsang

De su etapa como estudiante pasó a grabar música de estudio y a participar en giras por Europa y Norte América con artistas como Armando Manzanero, Mónica Naranjo, Manuel García y con el grupo Mocedades. Al igual que David, Bruno recibió una llamada en 2022 para hacer el casting de Kurios, donde enseguida fue escogido para formar la banda.

Una de las cosas que más le gusta de su rol en el show es la creatividad a la hora de tocar. "Hay un compositor, Raphaël Beau, pero también tenemos libertad para hacer música con propuestas y sugerencias. Por ejemplo, hay una canción que tiene un toque de flamenco. Eso fue una propuesta que hice un día: me escucharon y lo incorporamos", recuerda.

Bruno es uno de los artistas que viaja con su esposa, Fabiola, que trabaja en cocina, y con su hijo de nueve años. "No es tan duro como parece, antes trabajaba con artistas de gira, a veces tocábamos y ni dormíamos en la ciudad, pero aquí estas dos y tres meses en el mismo sitio. Aquí no viajas tanto realmente, en cuatro años solo llevamos 12 ciudades", cuenta. Sin embargo, esta vida también se la debe a su mujer, Fabiola. "Ella es muy todoterreno y hace que todo sea más llevadero".