La Navidad llega a la Petra de Andalucía: con atracciones, iluminación navideña y puestos de comida

La Navidad ya ha llegado al Coto de las Canteras de Osuna, más conocida como La Petra de Andalucía por el amplio parecido que tiene con la ciudad jordana. Así, uno de los tesoros históricos y de los rincones más singulares de todo Sevilla ha arrancado ya su programación especial para estas fiestas, con alumbrado, atracciones para los más pequeños y puestos de comida.

Este es la primera vez que este espacio emblemático se sumergirá en el espíritu de la Navidad, y lo hará a través de 'La Navidad de Hugo', un proyecto dirigido a todos los públicos, sobre todo los más pequeños, en el que el Coto de las Canteras contará con iluminación navideña, proyección de videomapping, un cuento de Navidad inmersivo y food trucks, entre otros.

Iluminación y ambiente navideño en el Coto de las Canteras de Osuna

Para la iluminación, que ya está encendida y se mantendrá así hasta el próximo 7 de enero, se ha contado con un total de 70.000 bombillas que alumbran todo el lugar, transformándolo así en un paraje propio de un cuento de Navidad.

Así, los jardines del Coto se transforman en un "universo de luz" en el que miles de luces iluminan la piedra y la vegetación del lugar. "Crea un sendero mágico donde la naturaleza parece cobrar vida", recalcan desde la propia organización.

Tal y como explican, con esta iniciativa, cada árbol y cada rincón se vestirá de Navidad con un espectáculo único que "une arte, historia y emoción bajo las estrellas de Osuna".

Atracciones y actividades para toda la familia en Navidad en la Petra de Andalucía

Además, los visitantes podrán disfrutar de su 'Cuento Envolvente', en el que las paredes milenarias del Coto de las Canteras se convertirán en un lienzo con el mapping inmersivo de 'La Navidad de Hugo', un cuento original en el que Hugo, un niño de siete años, cuenta su particular Navidad en una historia que "combina la inocencia de la infancia con el mensaje universal de la Navidad".

"Luz, música y narración se entrelazan para crear una experiencia sensorial que toca el corazón y hace brillar la cantera como nunca antes", recalcan.

Pero estas no serán las únicas iniciativas que se llevarán a cabo durante estas jornadas festivas, sino que la Petra de Andalucía acogerá diversas atracciones para que los más pequeños disfruten del lugar, así como 'food truck' de comida para poder degustar los mejores platos durante el recorrido navideño.

Horarios y precios de las actividades navideñas del Coto de las Canteras de Osuna

Estas actividades estarán disponibles hasta el 7 de enero en horario de 18.00 a 21.00 horas de domingo a jueves, a excepción de los viernes, sábados y vísperas de festivo, que se podrán visitar de 18.00 a 22.00 horas.

Además, el cuento de Navidad comenzará a las 18.20 horas y se proyectará cada 20 minutos hasta 20 minutos antes del cierre.

Las entradas para este espectáculo se puede comprar en la misma taquilla del paraje a un precio de 6 euros los adultos y los niños de más de 10 años, mientras que los menores de entre 5 y 9 años deberán abonar una entrada de 3 euros. Los menores de 4 años, por su parte, pueden entrar completamente gratis.