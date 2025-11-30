El restaurante con los "mejores guisos" caseros de Sevilla: "Más tradicionales imposible"

Con la caída de temperaturas que está registrando toda la comunidad autónoma, los platos de cuchara y los guisos caseros son las especialidades más demandadas y deseadas por la ciudadanía. Unos sabores que se pueden disfrutar en su mejor versión en un restaurante del centro de Sevilla con las tapas más contundentes y caseras por menos de 5 euros.

"Son los mejores guisos de Sevilla", señalan sus propios clientes sobre el restaurante Jaime Alpresa, un negocio hostelero que fusiona el ambiente tradicional con toques de modernidad en una ubicación privilegiada, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza.

Guisos caseros y cocina tradicional en el corazón de Sevilla

De ese modo, este enclave situado en la calle Adriano número 16 de Sevilla ofrece a sus comensales los guisos "más caseros imposible", disponibles tanto en su versión platos como en tapa, con un tamaño considerable y a menos de 5 euros.

"Nuestro objetivo principal es brindarte una experiencia gastronómica de calidad, sin estridencias ni pretensiones, cocina de sabor y producto", señala al respecto el propio restaurante, que asegura que utiliza proveedores locales de "la más alta calidad" en cada uno de sus platos, como embutidos y quesos sevillanos, y sus "jugosas" carnes de res y cerdo criadas en la región.

Platos destacados y tapas económicas por menos de 5 euros

Así, este negocio ha conformado una completa carta en la que se encuentran toda clase de especialidades y guisos, como sus patatas aliñadas de Sanlúcar de Barrameda con melva canutera por 3,80 euros o sus espinacas con garbanzos de Escacena, pan frito y huevo frito a 4 euros.

A estos se suman su tapa de carrillada al vino tinto con parmentier a 5,20 euros o el guiso de garbanzos con langostinos a 4 euros, entre otros muchos platos más que mezclan la tradición del recetario andaluz con la innovación actual.

Todo ello está disponible en su restaurante de lunes a sábado de 11.30 a 00.00 horas, mientras que los domingos su horario es de 11.30 a 17.00 horas. Un local "para todos los bolsillos" y con comida "de verdad" que busca ofrecer el mejor producto con los sabores más tradicionales y cuidados de Andalucía.