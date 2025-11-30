Segundo día de boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 131 agentes no se presentan al turno del domingo

Nueva jornada de boicot de la Policía Local al plan de Navidad diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla para la seguridad de esta época festiva. Si durante la jornada del sábado, día del alumbrado, fueron un total de 113 agentes los que no se incorporaron a los turnos de mañana y tarde, este domingo la dinámica es similar, dejando turnos mermados en más del 60%.

Concretamente, según fuentes municipales, en el turno de la noche, que cubre la madrugada también, debían haberse incorporado 72 agentes nombrados, sin embargo, 38 policías, más de la mitad, no se presentaron a su puesto. Una situación similar ha ocurrido con el turno de la mañana, en el que estaban convocados un total de 139 agentes, de los cuales no han asistido 93, es decir, la plantilla se ha visto mermada a poco más del 30% de los policías convocados.

Este número no es lo que tenía previsto el Ayuntamiento para todo lo que requiere la seguridad en Sevilla durante estas fiestas. Ya durante el alumbrado, muchos de los puntos de control de acceso se vieron descubiertos debido a la falta de personal, como pudo comprobar este periódico.

Ayuntamiento y sindicatos siguen, por lo tanto, con un conflicto abierto pese a que desde este sábado, con el alumbrado, se da por iniciada la temporada navideña en la capital. Por su parte, el Consistorio lanzó este sábado una advertencia a los agentes que no han cumplido con el llamamiento: se abrirá un expediente sancionador "si no justifican su ausencia por motivos de salud".