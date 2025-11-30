Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segundo día de boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 131 agentes no se presentan al turno del domingo

Durante el turno de mañana sólo se ha incorporado el 33% de la plantilla convocada.

Agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1

Agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1 / Eduardo Briones / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Nueva jornada de boicot de la Policía Local al plan de Navidad diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla para la seguridad de esta época festiva. Si durante la jornada del sábado, día del alumbrado, fueron un total de 113 agentes los que no se incorporaron a los turnos de mañana y tarde, este domingo la dinámica es similar, dejando turnos mermados en más del 60%.

Concretamente, según fuentes municipales, en el turno de la noche, que cubre la madrugada también, debían haberse incorporado 72 agentes nombrados, sin embargo, 38 policías, más de la mitad, no se presentaron a su puesto. Una situación similar ha ocurrido con el turno de la mañana, en el que estaban convocados un total de 139 agentes, de los cuales no han asistido 93, es decir, la plantilla se ha visto mermada a poco más del 30% de los policías convocados.

Este número no es lo que tenía previsto el Ayuntamiento para todo lo que requiere la seguridad en Sevilla durante estas fiestas. Ya durante el alumbrado, muchos de los puntos de control de acceso se vieron descubiertos debido a la falta de personal, como pudo comprobar este periódico.

Noticias relacionadas y más

Ayuntamiento y sindicatos siguen, por lo tanto, con un conflicto abierto pese a que desde este sábado, con el alumbrado, se da por iniciada la temporada navideña en la capital. Por su parte, el Consistorio lanzó este sábado una advertencia a los agentes que no han cumplido con el llamamiento: se abrirá un expediente sancionador "si no justifican su ausencia por motivos de salud".

TEMAS

  1. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
  2. Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling
  3. Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
  4. La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes
  5. La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal
  6. Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
  7. ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta
  8. Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo

El restaurante con los "mejores guisos" caseros de Sevilla: "Más tradicionales imposible"

Segundo día de boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 131 agentes no se presentan al turno del domingo

Segundo día de boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 131 agentes no se presentan al turno del domingo

Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026

Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026

La Navidad llega a la Petra de Andalucía: con atracciones, iluminación navideña y puestos de comida

La Navidad llega a la Petra de Andalucía: con atracciones, iluminación navideña y puestos de comida

Un científico alocado y un músico soñador: los artistas españoles que aterrizan en Sevilla con el Circo del Sol

Un científico alocado y un músico soñador: los artistas españoles que aterrizan en Sevilla con el Circo del Sol

Cómo es la vida en el Arco sin la Esperanza Macarena: "Desde que la Virgen no está se nota en todo"

Cómo es la vida en el Arco sin la Esperanza Macarena: "Desde que la Virgen no está se nota en todo"

Policías locales protestan contra el alcalde en el encendido del alumbrado de Navidad de Sevilla

Policías locales protestan contra el alcalde en el encendido del alumbrado de Navidad de Sevilla

Boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 113 agentes no se presentan y dejan sin controles el centro

Boicot de la Policía Local al plan de Navidad: 113 agentes no se presentan y dejan sin controles el centro
Tracking Pixel Contents