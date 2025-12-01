El alcalde de Sevilla estudia tomar "acciones legales" contra policías locales por boicotear el Plan de Navidad

Un total de 113 policías locales no se presentaron a su puesto el pasado sábado, coincidiendo con el encendido del alumbrado de Navidad. El domingo, el día del Gran Derbi, esta cifra ascendió hasta los 131 agentes, según fuentes municipales. Unas ausencias contra las que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido reaccionar: "Se están analizando los motivos de todas esas bajas, y hay reuniones previstas por si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial, aparte de abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no las tengan bien justificadas", ha afirmado este lunes José Luis Sanz.

"Se está hablando con la mutua y se están analizando una por una todas las justificaciones o bajas que se han registrado", ha señalado el alcalde de Sevilla ante los medios. "E insisto: se iniciará un expediente disciplinario con aquellas que no estén bien justificadas", ha recalcado Sanz tras una visita al convento de Santa Inés, donde ha anunciado un proyecto de reforma promovido por el Consistorio.

Todas las ausencias policiales de este pasado fin de semana han originado "algunos problemas", según José Luis Sanz, "aunque afortunadamente la responsabilidad de los sevillanos está siempre por encima". "Estamos así porque los sindicatos de la Policía Local no le explicaron a sus afiliados lo que suponía no aprobar en aquel pleno ese Plan de Navidad que puso el Ayuntamiento encima de la mesa", ha apuntado el regidor hispalense.

"Los sindicatos plantearon un plan que estaba por encima de la ley, porque hay un tope de productividades que puede pagar el Ayuntamiento", ha justificado Sanz. "Incomprensiblemente, estas organizaciones sindicales, apoyadas por el resto de la oposición que votaron que no a la propuesta del Consistorio, han retrotraído a la Policía Local a un plan del año 2004", ha asegurado el alcalde de la capital andaluza.

"Otro fin de semana caótico por culpa del alcalde"

Desde los sindicatos policiales, sin embargo, la posición es otra: "Problemas de acceso al centro, venta ambulante indiscriminada, botellona en diferentes zonas... Otro fin de semana caótico gracias al señor alcalde y su gestión económica", han denunciado desde el Sppme-A, organización mayoritaria dentro del Cuerpo. "Los policías trabajaremos nuestros turnos, pero no trabajaremos horas extras sin cobertura económica".

Sobre esta misma situación, desde la delegación sindical del Csif han recriminado a José Luis Sanz que la jefatura de la Policía Local "lo ha vuelto a hacer otra vez muy mal" respecto a la "gran ausencia" de efectivos en sus turnos de trabajo de este fin de semana. En un audio remitido a los medios, este sindicato asegura que no fue hasta el pasado viernes a las 14:30 horas cuando el jefe policial firmó una orden donde se obligaba a 141 policías a trabajar este fin de semana, "siendo totalmente imposible que se enteren de los turnos a los que tienen que ir a trabajar".