La calle Castilla luce su nuevo adoquinado en Triana y se prepara para una segunda fase de obras

La calle Castilla ha estrenado este lunes su nuevo aspecto. Después de un mes de obras -y algunos días de retrasos-, el tramo que va desde la Plaza de Chapina hasta la calle Procurador ha recuperado su adoquinado total, afectados por el paso de los coches y subsanados por hormigón. Ahora, los vecinos de la histórica vía trianera esperan para obtener información sobre la segunda fase de la obra.

Los trabajos comenzaron el pasado 14 de octubre y se han prolongado durante un mes y medio. La intervención, que forma parte del plan de conservación vial del Ayuntamiento, cuenta con un presupuesto de 70.000 euros. Entre las novedades que presenta la nueva calle está la sustitución de los alcorques de hormigón por otros de granito, una mejora demandada por los vecinos, que se sitúan ahora a ras de suelo.

Cambios en el tráfico

La reapertura de la calle después de más de un mes de obras permitirá normalizar los desplazamientos en esta zona, que se había visto afectada por los cortes para la ejecución de los trabajos de mejora del firme. De esta forma, tanto Castilla como las calles aledañas recuperan su tráfico habitual. Así, la calle Procurador retoma su sentido habitual en dirección hacia Alfarería y Clara de Jesús Montero.

Cambio en la dirección de la calle Procurador. / Victoria Flores

Las obras en Triana continúan. Aunque el Ayuntamiento haya puesto fin a estos trabajos, las vallas se mantienen en Pagés del Corro, lo que hace que el tráfico en la zona siga siendo complicado. En realidad, los trabajos se han dividido en dos fases. Así, el tramo que comienza a partir de Procurador y que engancha con Callao y San Jorge hasta el Altozano será el siguiente en sufrir cambios, aunque todavía no hay fecha.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró a este medio que la cantidad de trabajos que se están llevando a cabo en la capital responden a la necesidad. "Hacían mucha falta en esta ciudad, que estaba muy dejada", y por otro consideró Sanz que "donde mejor está el dinero es en la calle, no en la cuenta corriente del Ayuntamiento". Por el momento se mantienen bloqueadas las peatonalizaciones de Pureza y Betis a las que se comprometió.