Los dulces de los conventos de Sevilla vuelven al Alcázar: fechas y horarios de la tradición del puente de diciembre

Con la llegada de diciembre, Sevilla vuelve a oler a almendra tostada, canela y miel. La ciudad inaugura su temporada más dulce en los obradores de los conventos donde las monjas continúan trabajando como hace siglos, a mano y con recetas que forman parte del patrimonio gastronómico sevillano. A esta tradición se suma, desde este viernes, uno de los eventos más esperados, la Muestra de Dulces de Conventos de Sevilla, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en los salones góticos de los Reales Alcázares.

A la muestra se accede a través Patio de Banderas del recinto. Estará abierta el viernes a partir de las 15:00h hasta las 18:30h, mientras que del sábado al lunes el horario será de 10:00 a 18:30h. Este año participan alrededor de 19 conventos de clausura de toda la provincia que ofrecerán más de 200 tipos de dulces, casi 10 toneladas.

Entre ellos, polvorones, yemas, mostachones, roscos de vino, cortadillos, bizcochos marroquíes, mermeladas artesanas y otros dulces elaborados exclusivamente por sus comunidades religiosas. Una cita que tras más de 40 años ya es tradición quedarse sin dulces y acabar antes de tiempo por falta de producto y gracias a la colaboración de los asistentes.

Entre los conventos más buscados en cada muestra del Alcázar está los Conventos de Santa Paula, San Leandro, Santa Inés, Santa María de Jesús o en Madre de Dios de la Piedad.

Más allá del sabor, estos dulces representan una fuente de ingresos fundamental para unas comunidades que dependen de este trabajo para mantener sus conventos, muchos de ellos con siglos de historia. La muestra del Real Alcázar tras más de 25 años acogiendo el evento se ha convertido en un escaparate que permite a los sevillanos y a todos apoyar directamente a las religiosas y preservar una herencia que mezcla gastronomía, cultura y memoria.

Con la ciudad ya preparada y comenzando las actividades que marcaran este calendario navideño, la apertura de la muestra supone el pistoletazo de salida para una de las tradiciones más entrañables de estas fechas.