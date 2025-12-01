Un fallo en un avión de Air Nostrum obliga a cancelar vuelos entre Sevilla y Almería, con 53 pasajeros afectados
Desde la aerolínea se han habilitado opciones alternativas a los pasajeros para poder realizar el viaje por carretera o en operativas posteriores, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes
Una incidencia técnica registrada este lunes en un avión de Air Nostrum obligó a cancelar las conexiones previstas entre Almería y Sevilla por la mañana, dejando a 54 pasajeros afectados, aunque la avería no repercutirá en los vuelos programados para la tarde.
Motivos técnicos del avión
Fuentes de la compañía aérea han confirmado a Europa Press los motivos "técnicos" relativos al aparato que han impedido finalmente realizar el vuelo Almería-Sevilla de las 7,15 horas, que ha afectado a 23 pasajeros, así como el posterior, de las 9,55 horas, entre la capital andaluza y la ciudad más oriental de la región, con 31 usuarios.
Alternativas para los pasajeros
En este sentido, desde la aerolínea se ha dado cuenta de las opciones planteadas a los pasajeros, tanto de manera alternativa para poder realizar el viaje por carretera o en operativas posteriores, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes.
La filial de Iberia mantiene para la jornada de este lunes su salida desde Almería con destino al aeropuerto de Sevilla de las 19,30 horas así como la operativa inversa de las 21,15 horas desde la capital hispalense hasta el aeródromo de El Alquián.
