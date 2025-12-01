Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un fallo en un avión de Air Nostrum obliga a cancelar vuelos entre Sevilla y Almería, con 53 pasajeros afectados

Desde la aerolínea se han habilitado opciones alternativas a los pasajeros para poder realizar el viaje por carretera o en operativas posteriores, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes

Un vuelo de Air Nostrum.

Un vuelo de Air Nostrum. / Ricardo Rubio - E.P.

El Correo

El Correo

Sevilla

Una incidencia técnica registrada este lunes en un avión de Air Nostrum obligó a cancelar las conexiones previstas entre Almería y Sevilla por la mañana, dejando a 54 pasajeros afectados, aunque la avería no repercutirá en los vuelos programados para la tarde.

Motivos técnicos del avión

Fuentes de la compañía aérea han confirmado a Europa Press los motivos "técnicos" relativos al aparato que han impedido finalmente realizar el vuelo Almería-Sevilla de las 7,15 horas, que ha afectado a 23 pasajeros, así como el posterior, de las 9,55 horas, entre la capital andaluza y la ciudad más oriental de la región, con 31 usuarios.

Alternativas para los pasajeros

En este sentido, desde la aerolínea se ha dado cuenta de las opciones planteadas a los pasajeros, tanto de manera alternativa para poder realizar el viaje por carretera o en operativas posteriores, así como de posible alojamiento, conexión con otros aeropuertos o devolución de importes.

La filial de Iberia mantiene para la jornada de este lunes su salida desde Almería con destino al aeropuerto de Sevilla de las 19,30 horas así como la operativa inversa de las 21,15 horas desde la capital hispalense hasta el aeródromo de El Alquián.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
  2. Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
  3. El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026
  4. La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal
  5. Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
  6. ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta
  7. Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling
  8. La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes

¿Cómo ha cambiado el Arco desde falta que la Macarena en su altar? "Desde que la Virgen no está se nota en todo"

¿Cómo ha cambiado el Arco desde falta que la Macarena en su altar? "Desde que la Virgen no está se nota en todo"

Un fallo en un avión de Air Nostrum obliga a cancelar vuelos entre Sevilla y Almería, con 53 pasajeros afectados

Un fallo en un avión de Air Nostrum obliga a cancelar vuelos entre Sevilla y Almería, con 53 pasajeros afectados

Lenny Kravitz encenderá la Plaza de España el 1 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Lenny Kravitz encenderá la Plaza de España el 1 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El alcalde de Sevilla estudia tomar "acciones legales" contra policías locales por boicotear el Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla estudia tomar "acciones legales" contra policías locales por boicotear el Plan de Navidad

Mapping ‘Acordes de Sevilla’: horarios, pases y guiños culturales en la Plaza de San Francisco

Mapping ‘Acordes de Sevilla’: horarios, pases y guiños culturales en la Plaza de San Francisco

La calle Castilla luce su nuevo adoquinado en Triana y se prepara para una segunda fase de obras

La calle Castilla luce su nuevo adoquinado en Triana y se prepara para una segunda fase de obras

Liberadas 14 personas en Marchena sometidas a esclavitud laboral en una trama desmantelada por la Guardia Civil

Liberadas 14 personas en Marchena sometidas a esclavitud laboral en una trama desmantelada por la Guardia Civil

El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque "después de verano": cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios

El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque "después de verano": cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
Tracking Pixel Contents