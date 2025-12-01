Recortes en políticas de igualdad de género, cambio climático e inmigración: las condiciones de Vox al alcalde

El PP ya conoce las condiciones de Vox de cara a las negociaciones para aprobar el Presupuesto de 2026. El Gobierno de José Luis Sanz, como ya ocurriera en este 2025, considera a Vox su socio preferente por la cantidad de acuerdos a los que han llegado durante este año, y desde ya están en marcha las negociaciones entre ambos grupos municipales. El alcalde ya ha expresado su idea de cerrar un pacto antes de que acabe el año. Esta semana se ha cumplido con el último trámite, cuando se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas. Entre aquellas enviadas por Vox destaca la eliminación o reducción de partidas destinadas a cooperación al desarrollo, a igualdad de género y cambio climático. Además, reclamará mayores inversiones para los parques empresariales, los mercados de abastos y las políticas de ayuda a la maternidad.

"Confiamos en la sensibilidad del gobierno de la ciudad para seguir profundizando en políticas de optimización de las inversiones y la eliminación del gasto superfluo e innecesario que tan buenos resultados han arrojado este año gracias al pacto presupuestario con Vox", ha valorado la portavoz de Vox, Cristina Peláez. No obstante, las relaciones han tensado en los últimos días, después de que Vox haya votado en contra del Plan de Navidad para pagar a la Policía Local.

Como ocurriera en este 2025, en el que por ejemplo ya se abrieron las oficinas antiaborto o antiokupas, las líneas rojas de Vox vuelven a centrarse en lo que ellos consideran "gasto superfluo" que afecta a la cooperación al desarrollo, la igualdad de género, los sindicatos o la lucha contra el cambio climático. Para Cristina Peláez, "los muchos impuestos que pagan los sevillanos tienen que venir de vuelta, debe existir un retorno, y todo lo que recortamos o eliminamos es perfectamente viable porque, en muchos casos, por no decir en todos, sólo sirve para alimentar una maquinaria política subvencionada generosamente por el resto de administraciones, desde el gobierno de Sánchez a la Junta de Moreno Bonilla, pasando, por supuesto, por la Diputación de Sevilla, el gran generador de recursos de la izquierda sevillana".

En relación a las políticas de igualdad de género, Peláez ha explicado que buscan que "eliminar todas las subvenciones a excepción de las ayudas directas, gastos o subvenciones que irán directamente a manos de las mujeres que sí han sufrido violencia doméstica, no a las asociaciones o colectivos que viven precisamente de este fenómeno".

Entre las enmiendas al Presupuesto de 2026 Vox contempla la eliminación de todos los programas de promoción turística, como viajes, reuniones y publicidad. "A Sevilla no le hace falta más promoción turística porque se promociona sola, y no debemos permitir gastar dinero en algo que, francamente, la ciudad no necesita en estos momentos"

Nuevamente el colectivo LGTBI y el cambio climático están en el foco para Vox. "Volveremos a centrarnos en la eliminación de todas y cada una de las subvenciones destinadas a la lucha contra el cambio climático porque nos negamos a seguir untando con dinero público a organizaciones que trabajan contra los intereses de las familias y los trabajadores, del mismo modo que proponemos combatir la agenda woke eliminando toda la publicidad y propaganda para los chiringuitos LGTBI, sindicatos y organizaciones de la órbita de la extrema izquierda como Facua, pasando por los famosos cuadernillos de los programas afectivo-sexual para los colegios", ha analizado Peláez.

Refuerzo del cheque-bebé de 3,6 millones

En cuanto a inversiones, Peláez pide "un incremento muy notable de la inversión en los parques empresariales superior a los 3 millones de euros al suponer un auténtico motor económico para Sevilla, tanto en creación de empleo como de generación de riqueza".

También se reclama "dotar suficientemente el cheque-bebé para que en 2026 todas las mujeres embarazadas que lo soliciten tengan acceso a esta ayuda municipal, con un incremento de 3,6 millones de euros". O "un incremento notable de la inversión para los comercios afectados por las obras públicas de gran envergadura que se desarrollan en la ciudad, los mercados de abastos, las festividades de San Fernando y la Inmaculada, así como para la creación de los Museos del Flamenco, la Semana Santa y el de la Historía de Sevilla".