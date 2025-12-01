Lenny Kravitz encenderá la Plaza de España el 1 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a dar otro nombre sorpresa: la estrella internacional Lenny Kravitz. La organización ha anunciado en sus redes sociales que el cantante estadounidense será uno de los grandes protagonistas de la edición 2026, con un concierto que se celebrará para el 1 de julio en la Plaza de España.

Una confirmación de gran interés internacional tras la confirmación de Raphael este mismo lunes en el prestigioso festival. A él se sumarán otros cabezas de cartel como Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

“Una leyenda viva. Una noche de puro rock, soul y energía desatada”, adelantó el festival en sus redes sociales, provocando la inmediata euforia de los seguidores del músico neoyorquino. Kravitz, conocido por su explosivo directo, aterrizará en Sevilla dentro de su gira mundial y promete una de las noches más potentes del verano.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas saldrán a la venta el 3 de diciembre a las 10:00 horas a través de iconicafest.com/lenny-kravitz, donde se espera una alta demanda dada la magnitud del artista.