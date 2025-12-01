Liberadas 14 personas en Marchena sometidas a esclavitud laboral en una trama desmantelada por la Guardia Civil

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha desarticulado en Marchena (Sevilla) una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, una intervención que ha permitido liberar a catorce víctimas y detener a seis presuntos implicados en una red que operaba bajo un sistema de dominación y amenazas.

Operación “Alborga”

La operación “Alborga”, llevada a cabo por el equipo EMUME perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, ha permitido la liberación de catorce víctimas y la detención de seis varones como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los trabajadores, agresión sexual y violencia de género.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 7 de octubre, tras la recepción de una información anónima, alertando sobre la posible retención ilegal de una mujer. Las primeras pesquisas realizadas por la fuerza actuante permitieron localizar a las primeras víctimas, corroborando la situación de vulnerabilidad, malos tratos y restricciones de libertad que estaban sufriendo bajo el control del grupo criminal.

Explotación bajo el sistema de "deuda impagable"

La labor de análisis criminal permitió a los investigadores destapar un entramado más complejo. La organización captaba a sus víctimas en sus lugares de origen bajo la falsa promesa de un contrato laboral en la recolección de aceitunas. Una vez en España, se les imponía una deuda inicial de 2.000 euros, la cual se incrementaba semanalmente de manera arbitraria, generando un mecanismo de esclavitud por deuda que imposibilitaba su liberación.

El modus operandi del grupo criminal se basaba en el control absoluto y la coacción. A las víctimas se les retiraba la documentación personal, se les impedía la libre circulación y se las obligaba a trabajar en jornadas extenuantes sin contrato y percibiendo salarios muy inferiores a lo estipulado. Además, los responsables de la red empleaban la violencia física y las amenazas, advirtiendo a las trabajadoras de que serían enviadas a Alemania para ser explotadas sexualmente si intentaban huir o acudir a las autoridades.

Despliegue operativo y resultados

La fase de explotación de la operación culminó a finales de noviembre. Tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento, la Guardia Civil, en coordinación con la Inspección de Trabajo, interceptando a los integrantes de la red en dos fincas agrícolas del término municipal de Marchena (Sevilla).

Durante la intervención, se constató que los trabajadores realizaban sus labores de forma irregular y residían en una vivienda que presentaba condiciones de habitabilidad penosas. La operación ha permitido la identificación y protección de catorce víctimas de explotación laboral.

Como resultado final de la investigación, se ha procedido a la detención de seis individuos, con edades comprendidas entre los 28 y los 43 años. A uno de los detenidos se le atribuye, adicionalmente, un delito de agresión sexual continuada sobre las dos denunciantes iniciales. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Colaboración ciudadana contra la Trata

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir la Trata de Seres Humanos. Si tiene conocimiento de algún caso de explotación laboral o sexual, puede ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil de forma totalmente anónima y confidencial a través del correo electrónico trata@guardiacivil.es o del teléfono 062.