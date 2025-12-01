Mapping ‘Acordes de Sevilla’: horarios, pases y guiños culturales en la Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco vuelve a ser este año uno de los principales focos de la navidad en la capital hispalense gracias al estreno de Acordes de Sevilla, el nuevo espectáculo de mapping proyectado sobre la histórica fachada del Ayuntamiento de Sevilla. La propuesta, que combina imagen, música y efectos visuales, recupera un formato muy esperado para todos los asistentes.

El espectáculo podrá verse hasta el 5 de enero con 7 pases continuos entre las 18:30 y las 23:00 horas, ampliándose hasta las 00:30 en fechas especiales como Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes. La entrada es totalmente gratuita, sin necesidad de reserva previa, cuenta con una duración aproximada de 15 minutos, para este tipo de acontecimientos aunque la plaza se encuentre totalmente despejada se recomienda ir con tiempo para poder disfrutar de una buena visibilidad.

Está edición rinde homenaje a tres hitos culturales profundamente vinculados a las raíces sevillanas, y lo hace integrando referencias musicales y visuales que se sincronizan entre sí. En primer lugar, La ópera Carmen que cumple 150 años desde su primer estreno, aparece reinterpretada a través de una secuencia que combina motivos florales, sombras de forja y siluetas que simulan la célebre cigarrera, mientras fragmentos de su música emergen integrados en la banda sonora contemporánea del espectáculo.

En segundo lugar, tiene un sitio destacado el centenario de La Estrella Sublime de Manuel López Farfán, una de las marchas procesionales más reconocibles de la Semana Santa, en este bloque la fachada del Ayuntamiento se transforma para generar un efecto envolvente que recuerda al paso de una cofradía por la propia plaza.

El tercer homenaje corresponde al 50 aniversario del grupo Triana, pioneros del rock andaluz. Las proyecciones incorporan referencias a su imaginario colores intensos y un guiño a la estética de sus portadas más emblemáticas, que se funden con imágenes del barrio y del Puente de San Telmo.

En su conjunto además se conforma un recorrido emocional por iconos locales que van más allá de estos aniversarios. La Semana Santa y la Feria irrumpen con breves secuencias que alternan mantones, farolillos, nazarenos y escenas festivas, mientras la propia arquitectura renacentista del edificio municipal cobra protagonismo, columnas, medallones y relieves se iluminan y se descomponen digitalmente para convertirse en parte activa de la narración visual. El resultado es un homenaje simultáneo al patrimonio material e inmaterial de Sevilla, presentado desde un lenguaje artístico contemporáneo.