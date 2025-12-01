Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa

Faltan horas para que Sevilla Este tenga su nuevo centro de Mega Ozone Bowling. Este martes 2 de diciembre será la la inauguración oficial de Mega Ozone Bowling Sevilla, uno de los proyectos más grandes de Europa y destinado a transformar la oferta de entretenimiento del Centro Comercial Aleste Plaza.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas de la tarde y contará con la intervención de Nicolás Quereda Ferré, consejero delegado de Ozone Bowling, y Javier Marín Rodríguez, director general de Bogaris, responsables de una apuesta que supone un nuevo impulso para un distrito que llevaba años reclamando infraestructuras de ocio de este nivel.

Así será el nuevo Mega Ozone Bowling

El nuevo Mega Ozone Bowling servirá para revitalizar la actividad del centro comercial, especialmente tras el cierre de los antiguos cines de Sevilla Este. De esta forma, con su apertura se prevé una mayor afluencia de personas que disfruten del entretenimiento en este barrio de Sevilla.

El acto de inauguración será este martes, aunque la apertura al público será el miércoles 3 de diciembre y lo hará con una oferta de ocio sin precedentes en la ciudad: 24 pistas de bolos de última generación, una pantalla inmersiva de más de 40 metros, un karting indoor 100% eléctrico, un mega hinchable de 1.000 m², zona arcade, espacios gastronómicos y 10 salas de cine premium gestionadas por Cines Axion, equipadas con sonido Dolby Digital 7.1, proyección HD 2K y butacas extra confort, tal y como informó El Correo de Andalucía.

La llegada de Ozone Bowling a la ciudad refuerza además la expansión andaluza de la compañía, que ya opera más de 30 centros en España y cuenta con una plantilla superior a 500 empleados. La empresa es reconocida por integrar en un mismo espacio boleras, simuladores, zonas de arcade, áreas infantiles y otros formatos de diversión adaptados a todas las edades.

Esta apertura supone un antes y un después para Sevilla Este, uno de los barrios más poblados de la capital y también uno de los que más ha demandado nuevos espacios de entretenimiento. Según la promotora, el objetivo es “crear un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes” y consolidar el complejo como uno de los centros de ocio más completos del sur de España.