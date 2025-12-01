Nueva conexión aérea entre Sevilla y Canarias: Binter estrena veinte vuelos semanales a Gran Canaria y Tenerife

Sevilla ya cuenta desde este lunes con una veintena de nuevos vuelos semanales a las Islas Canarias. La aerolínea Binter ha aterrizado este 1 de diciembre en el Aeropuerto de San Pablo con diez frecuencias a Tenerife y otras diez a Gran Canaria. A primera hora de la mañana ha tenido lugar el primer vuelo con Gran Canaria, siendo por la tarde el turno de Tenerife Norte. Con esta conexión aérea, Binter se estrena en Sevilla para ofrecer una nueva manera de viajar al archipiélago canario, que se había quedado sin las rutas de Ryanair.

El acto ha contado con la presencia de representantes de la aerolínea como el director Comercial y de Marketing y Comunicación, Miguel Ángel Suárez, y el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo. También ha estado el director del aeropuerto, Sergio Millanes; la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; o el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

La compañía aérea volará a ambos aeropuertos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos y las plazas ya están a la venta. Con esta conexión con la ciudad hispalense, Binter suma su cuarta ruta con Andalucía tras Jerez de la Frontera, Granada y Córdoba. Sus vuelos con Sevilla están operativos tanto en la temporada de verano como de invierno, y de hecho los billetes ya se podían comprar desde hace unos meses con precios rebajados.

Sevilla y Tenerife Norte estarán conectadas con vuelos que saldrán a las 20.00 horas, los lunes, y a las 19.50, el resto de los días de operación, para aterrizar en la isla a las 21.25 y 21.15, respectivamente. Hacia Gran Canaria los vuelos partirán a las 12.20 y aterrizarán en el archipiélago a las 13.45 horas. Las salidas desde Tenerife están previstas para las 16.10, los lunes, y a las 16.00 horas, el resto de días. Por su parte, desde Gran Canaria, los aviones partirán a las 08.30 horas.

Para los pasajeros que se dirijan a otra isla, o viajen desde ella, la aerolínea facilitará sin coste los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los más de 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por el mismo precio.

Según destaca Binter del "modo canario de volar", sus aviones tienen una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio, a lo que se suma "el servicio diferencial característico de la compañía aérea que incluye, para todas las tarifas, equipaje de mano en cabina, aperitivo gourmet de cortesía y los vuelos en conexión a cualquier aeropuerto del archipiélago".

"Es un mercado muy importante para Sevilla"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que el Aeropuerto de Sevilla bate "récord tras récord" porque "cada vez tenemos un número mayor de viajeros, cada vez tenemos nuevas líneas y nuevas compañías".

Ha celebrado "la buena noticia de que tengamos una nueva compañía en nuestra ciudad, además una compañía que, a diferencia de lo que venía pasando en las últimas inauguraciones de ruta, es una ruta nacional con el archipiélago canario que es un mercado muy importante para Sevilla y que además no solo permite lo que todos pensamos en el primer momento, que es para el turismo, sino que también permite intercambiar capacidad de negocio y capacidad de progreso social y económico para Sevilla y su provincia".

Miguel Ángel Suárez resaltó que "para Binter es una apuesta muy importante incluir también Sevilla dentro de nuestra red de destinos y reforzar la apuesta de la compañía por Andalucía. Estamos muy contentos de estar aquí, y de poder ofrecer el modo canario de volar a nuestros clientes con 20 vuelos a la semana y con conexiones no solamente a Gran Canaria y Tenerife, sino al resto de las islas de forma gratuita".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, indicó que "la inauguración de esta nueva ruta entre Sevilla y las Islas Canarias supone un paso decisivo para seguir fortaleciendo la conectividad aérea de nuestra ciudad. Sevilla y Canarias comparten una intensa relación turística y económica, y esta conexión directa permitirá impulsar aún más el flujo de visitantes, favorecer el intercambio cultural y abrir nuevas oportunidades para ambos destinos"

La delegada recalcó además la apuesta firme de Binter por Sevilla: "Queremos agradecer a Binter su compromiso con nuestro aeropuerto y con la ciudad. La compañía ha demostrado con esta apuesta su confianza en Sevilla ampliando su operativa y contribuyendo a que sigamos creciendo como un destino mejor conectado, más competitivo y abierto a nuevos mercados".