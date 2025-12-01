Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parlamento exhibe un Belén inspirado en un cortijo andaluz del XIX

El conjunto artístico, que podrá ser visitado hasta el 7 de enero, ha sido cedido y elaborado por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol

El Parlamento abre al público un Belén inspirado en una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz.

El Parlamento abre al público un Belén inspirado en una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz. / JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE A / Europa Press

Sevilla

El Parlamento de Andalucía ha inaugurado por segundo año consecutivo su Belén navideño, una cuidada recreación artística cedida por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con Cajasol, que este año transporta al visitante a una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz, donde una familia prepara con esmero todo antes de acudir a la tradicional Misa del Gallo.

Tradición belenista en la Cámara andaluza

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, acompañado del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente de la Asociación Belenista de Sevilla, Antonio Arias, ha invitado a todos los andaluces a visitar este conjunto artístico “como muestra de una tradición muy arraigada en nuestra tierra”. “Tras la buena acogida que tuvo el año pasado el Belén inspirado en Medina Azahara, queremos que esta iniciativa se sume a las actividades propias de estas fechas navideñas”, ya que “el belenismo en Andalucía es una tradición que perdura de generación en generación y que debemos proteger y potenciar como Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha manifestado que "la tradición belenista recoge los valores de nuestra identidad andaluza y adquiere una relevancia muy especial presentar este Belén en el Parlamento como sede de la soberanía popular".

Mensajes y valores del belenismo

Finalmente, Antonio Arias, presidente de la Asociación Belenista de Sevilla, ha destacado que “para nosotros es un honor montar en este espacio tan maravilloso un Belén que transmite mensajes tan positivos como la humildad, la amistad o la paz, para que prevalezcan todos ellos en la sede del Parlamento y ayuden al entendimiento de todos los grupos parlamentarios”.

Horarios y visitas

El Belén, que tiene acceso por la puerta de la fachada principal del Parlamento, puede ser visitado, a partir del 9 de diciembre, de forma gratuita de lunes a jueves en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, y los viernes de 9.00 a 14.00. Queda cerrado los días festivos en Navidad (Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes) y cuando haya sesión plenaria (17 y 18 de diciembre).

