El pueblo de Sevilla que cada año se transforma en una postal navideña: con mercadillos, luces y los mejores mantecados

Existe un municipio en la provincia de Sevilla que, cada año, se transforma para convertirse en la más emblemática postal navideña, con un ambiente festivo único que llega a cada esquina con su decoración, luces, mercadillos y mantecados.

Esta ciudad sevillana es Estepa, un lugar que cada año se convierte en parada indiscutible para los amantes de la Navidad no solo por sus mantecados, que elaboran desde hace siglos y se han convertido en su seña de identidad, sino por su amplia programación de actividades e iniciativas navideñas.

La historia de los mantecados de Estepa: desde el siglo XIX

Fue en el siglo XIX cuando se empezaron a elaborar estos dulces en la época de frío con la manteca de cerdo que sobraba de las casas más pudientes. Estas creaciones culinarias se conocían como mantecates y, con el paso del tiempo, fueron evolucionando hasta convertirse en los actuales mantecados, dulce por excelencia de la Navidad que tiene en Estepa su cuna y mayor referente.

Pero las Navidades en Estepa no solo destacan por su olor a mantecado, sus sabores exquisitos y sus visitas guiadas y talleres para conocer más de cerca estos dulces, sino que la localidad también se ha convertido en la primera en encender sus luces de Navidad de todo el país.

Estepa, la primera ciudad de España en encender sus luces de Navidad

Así, ha ganado incluso a la ciudad de Vigo al encender su alumbrado el pasado 7 de noviembre, dando así la bienvenida anticipada a estas fiestas que ya han empezado a llenar de luces, decoración y actividades la localidad.

Entre las iniciativas que se pueden disfrutar en Estepa se encuentra su Mercado Navideño, que se celebra durante tres fines de semana consecutivos y que está pensado para el disfrute en familia, las compras navideñas y la promoción del comercio local y la artesanía.

De ese modo, el recinto acoge diversos puestos de artesanía, decoración, productos locales, animación y dulces típicos, acompañado todo ello de música y ambientación propia de estas fiestas.

Actividades imprescindibles en Estepa durante la Navidad

La primera edición de este mercado se celebró el pasado fin de semana del 28 al 30 de noviembre, mientras el próximo será del 5 al 8 de diciembre y, el tercero, del 12 al 14 de diciembre.

El horario de esta actividad es de 17.00 a 20.00 horas los viernes y de 11.00 a 20.00 horas los sábados y domingos.

A esto se suma el Concurso de Belenes de Estepa, una de las actividades más emblemáticas del municipio durante estas fechas, en la que se reúnen tanto belenes familiares como artesanales y colectivos.

Para participar, es necesario presentar las inscripciones entre el 2 y el 9 de diciembre. Los usuarios podrán optar a diferentes premios, entre los que destacan 150 euros para el primer puesto, 100 euros para el segundo y un lote de productos locales para el tercero.

Concursos y tradiciones: balcones y escaparates navideños

La misma fecha de inscripción tienen quienes quieran participar en el VII Concurso de Balcones Navideños, una medida que busca embellecer las calles, fomentar la participación vecinal en estas fiestas y "hacer brillar" la ciudad en estas fechas.

El vencedor del concurso se llevará 150 euros y un Lote Oro, ofrecido por los comercios y establecimientos hoteleros de Estepa, mientras que el segundo premio recibirá 100 euros y un Lote Plata. El tercer galardonado, por su parte, accederá a un Lote Bronce.

Y para continuar embelleciendo la ciudad, se celebra también el XIII Concurso de Escaparates Navideños, que busca transformar el centro urbano con "creatividad, iluminación y motivos navideños" para impulsar el comercio local y fomentar el ambiente navideño.

En este caso, el primer premio estará recompensado con 300 euros, el segundo premio con 200 euros y, el tercero, con 150.