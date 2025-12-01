Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los serenos de Sevilla evitan un intento de suicidio en el puente Manuel del Valle

El suceso se saldó sin heridos, gracias a la intervención del equipo de serenos, que permaneció junto al joven hasta la llegada de los servicios sanitarios y de seguridad

Mariló y José María son los coordinadores del equipo de serenos de Sevilla.

Mariló y José María son los coordinadores del equipo de serenos de Sevilla. / El Correo

Los coordinadores del servicio de serenos de Sevilla, Mariló y José María, han vuelto a protagonizar una intervención decisiva al impedir un intento de suicidio ocurrido en la madrugada de este domingo en el puente de alcalde Manuel del Valle. Así lo ha informado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a través de sus redes sociales, donde ha destacado la “proximidad” y la “rápida reacción” del equipo.

Según el relato del primer edil, gracias a su patrullaje nocturno por las calles de la ciudad, fueron los primeros en llegar al lugar y en entablar contacto con él, logrando mediar para evitar que se precipitara al vacío.

Sanz ha subrayado que la actuación de los trabajadores fue “fundamental”, y ha reivindicado el servicio —implantado este año— como un recurso de atención ciudadana eficaz y cercano.

El suceso se saldó sin heridos, gracias a la intervención del equipo de serenos, que permaneció junto al joven hasta la llegada de los servicios sanitarios y de seguridad.

Los serenos de Sevilla evitan un intento de suicidio en el puente Manuel del Valle

