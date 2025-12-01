Sucesos
Los serenos de Sevilla evitan un intento de suicidio en el puente Manuel del Valle
El suceso se saldó sin heridos, gracias a la intervención del equipo de serenos, que permaneció junto al joven hasta la llegada de los servicios sanitarios y de seguridad
Los coordinadores del servicio de serenos de Sevilla, Mariló y José María, han vuelto a protagonizar una intervención decisiva al impedir un intento de suicidio ocurrido en la madrugada de este domingo en el puente de alcalde Manuel del Valle. Así lo ha informado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a través de sus redes sociales, donde ha destacado la “proximidad” y la “rápida reacción” del equipo.
Según el relato del primer edil, gracias a su patrullaje nocturno por las calles de la ciudad, fueron los primeros en llegar al lugar y en entablar contacto con él, logrando mediar para evitar que se precipitara al vacío.
Sanz ha subrayado que la actuación de los trabajadores fue “fundamental”, y ha reivindicado el servicio —implantado este año— como un recurso de atención ciudadana eficaz y cercano.
El suceso se saldó sin heridos, gracias a la intervención del equipo de serenos, que permaneció junto al joven hasta la llegada de los servicios sanitarios y de seguridad.
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026
- La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta
- Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling
- La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes