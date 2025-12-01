Sevilla incorpora cuatro negocios históricos a su catálogo de establecimientos emblemáticos

El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido con cuatro nuevos distintivos de Establecimientos Emblemáticos de la Ciudad de Sevilla al Bar Casa Pepe Márquez, al Hotel Bécquer, al Hotel Goya y al Hotel Gravina, una selección de negocios con una trayectoria histórica y una identidad local tan consolidada que los convierte en auténticos referentes del comercio y los servicios sevillanos, reforzando así su papel como iconos de la economía y la cultura urbana.

Según la ordenanza municipal que regula esta concesión, el distintivo puede ser solicitado por todos aquellos negocios locales que lleven abiertos, ininterrumpidamente, durante más de 40 años, y que, además, "justifiquen documentalmente haber desarrollado una actividad singular o contener en sus establecimientos elementos con valor histórico o patrimonial que o bien esté protegido expresamente o que sea destacable", informa en una nota de prensa.

Bar Casa Pepe Márquez, referente gastronómico

En concreto, el Bar Casa Pepe Márquez se ubica en la "milla de oro" gastronómica del popular barrio de Pio XII y es un referente indiscutible para la hostelería sevillana. El negocio fue fundado por Pepe Márquez en 1972 y está actualmente regentado por su hijo Santiago y su nieta Lucia. En el expediente presentado para esta solicitud, se destaca como singularidad histórica que el bar cuenta con la primera cámara de barriles que se instaló en Sevilla en un establecimiento hostelero, así como una reconocida galería de fotos y carteles antiguos.

Hotel Bécquer, continuidad familiar y patrimonial

Por su parte, el Hotel Bécquer fue fundado el 7 de septiembre de 1973 por la familia Martínez, que aún hoy sigue al frente de este establecimiento hotelero de la calle Reyes Católicos, en el casco antiguo. El edificio se alza sobre la casa palacio de los marqueses de Torres de la Presa, cuyos artesonados, chimeneas de caoba, vidrieras emplomadas o rejas de hierro forjado de alto valor artístico fueron incorporados al hotel. Según ha valorado la Comisión, esta combinación de historia y conservación le ha conferido al Hotel Bécquer un carácter de continuidad familiar y patrimonial.

Hotel Goya, arquitectura tradicional del barrio de Santa Cruz

El Hotel Goya, ubicado en pleno barrio de Santa Cruz, su construcción se asienta sobre una casa típica sevillana en el que las habitaciones y distribución del edificio ha permitido conservar la arquitectura típica de este barrio. El inmueble podría datar del siglo XVIII, aunque no consta documentación al respecto, y conserva todas las características y elementos decorativos que, a lo largo de los años, han ido confiriéndole, según ha considerado la Comisión, un carácter identificable en el catálogo de establecimientos hoteleros de la ciudad. Está regentado, desde 1973, por la misma familia, que ya alcanza su tercera generación al frente del negocio.

Hotel Gravina, ejemplo de arquitectura sevillana tradicional

Por último, el Hotel Gravina, que abrió sus puertas en 1962, ocupa dos casas palacio del siglo XVIII restauradas y conectadas para conservar su estructura original. Es un ejemplo destacado de la arquitectura sevillana tradicional, con patios, columnas de mármol, azulejos y artesanía local, que la dirección del hotel ha puesto en valor mediante la recuperación de elementos originales y la incorporación de piezas únicas, como una lámpara de 40 esferas de cristal soplado suspendida sobre una estructura forjada por un artesano sevillano.

El delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, ha destacado que "los establecimientos emblemáticos de la ciudad son auténticos guardianes de nuestra memoria colectiva. Reconocerlos es reconocer la historia de Sevilla y el esfuerzo de generaciones que han mantenido viva la esencia de nuestra ciudad a través de sus establecimientos".

En este sentido, Pimentel ha recordado que "el distintivo no es solo un reconocimiento, es también una declaración de apoyo a quienes han hecho de su trabajo un legado para Sevilla" y ha recordado que "desde el gobierno de José Luis Sanz hemos bonificado desde el inicio de nuestro mandato el 50% del IBI a todos los establecimientos que han sido reconocidos este sello de calidad. Apostamos por ellos porque son parte de nuestra identidad, son parte de nuestro patrimonio económico y social, y desde el Ayuntamiento queremos que sigan siendo protagonistas del presente y del futuro".

El delegado de Comercio ha asegurado que "el Ayuntamiento seguirá trabajando para que los negocios con historia y arraigo tengan el respaldo institucional que merecen. Son un orgullo para Sevilla y un ejemplo de cómo la tradición puede convivir con la modernidad, manteniendo nuestra idiosincrasia y articulando nuestros barrios".

Con la incorporación de estos tres nuevos establecimientos, son ya 50 distintivos los concedidos de manera oficial por el Ayuntamiento a solicitud de los propios negocios, más de la mitad reconocidos desde 2023, entre ellos, El Patio de San Eloy, Cuadros Venecia, Antigua Casa, Casa Vizcaíno, Juan Foronda-Blasfor, El Rinconcillo, Casa Ricardo, Antigua Casa Ovidio, Bodega Góngora, Cervecería El Tremendo y el Hotel Inglaterra.