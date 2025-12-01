Sevilla tiene los jardines más antiguos de toda Europa: con casi 500 años de vida y un paisaje único

El parque más antiguo no solo de España, sino de toda Europa, está en Sevilla. En concreto, se sitúa en pleno casco histórico de la capital y se ha convertido con el paso de los siglos en uno de los rincones más visitados y emblemáticos de la ciudad.

Este enclave que fue construido en 1574 y que suma ya casi 500 años de historia son los jardines de la Alameda de Hércules, un enclave con 11.200 metros cuadrados de extensión cuya belleza y singularidad le ha hecho servir de modelo de entornos como la Alameda de San Pablo de Écija, la Alameda Central de Ciudad de México y la Alameda de los Descalzos de Lima.

Origen y construcción de la Alameda de Hércules

Durante siglos, el espacio en el que actualmente se encuentra la Alameda de Hércules, en pleno Centro de la ciudad, era un meandro del río Guadalquivir que, sin embargo, poco a poco fue alejándose paulatinamente del cauce principal hasta acabar siendo una laguna. Finalmente, se desecó la zona y se crearon en el lugar estos jardines.

Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

De ese modo, fue en 1574 cuando la Alameda de Hércules se construyó por iniciativa de Francisco de Zapata y Cisneros, conde de Barajas, para la que diseñó un espacio lleno de fuentes y árboles varios que se convirtió en el paseo favorito de la aristocracia de la época.

Las transformaciones urbanas que cambiaron su imagen

Además, se dispusieron dos grandes columnas romanas en los jardines sacadas de un templo romano que tenían su origen en Itálica en el siglo II, durante la época de Adriano.

En ellas, se podía contemplar la escultura de Hércules, considerado fundador de la ciudad, y Julio César, que cerró con murallas Sevilla al considerarla merecedora de esta protección.

En el siglo XVIII, se realizaron nuevas obras en el lugar para plantar 1.600 álamos, construir más fuentes y colocar otras dos columnas en la zona norte del parque elaboradas por el escultor Cayetano de Acosta, en la que se podían encontrar dos leones que portan el escudo de Sevilla y de España.

La época dorada y el declive de la Alameda de Hércules de Sevilla

Tras conseguir su mayor importancia en las décadas de 1910 y 1920, que hizo que en este paraje se celebraran toda la clase de puestos, teatros y eventos, el lugar se sumió en una época de empobrecimiento durante la Guerra Civil.

Durante este tiempo, las drogas y la prostitución se hicieron con el parque y convirtieron el barrio en el burdel más grande de la ciudad, con cerca de medio centenar prostíbulos.

Sin embargo, posteriormente volvió a recobrar el brillo que tenía antaño con nuevas obras y restauraciones, como la realizada en su palacete de estilo francés la 'Casa de las Sirenas', que en la actualidad se ha convertido en un centro cultural con diversidad de actividades.

La recuperación del espacio y su papel en la Sevilla actual

A esto le siguió un nuevo programa de rehabilitación urbana que llevó a su reapertura en el 2009 con su imagen actual, con lo que se puede disfrutar de un paseo peatonal pavimentado de baldosas de colores que sustituyen al anterior albero, un aumento del número de árboles y una renovación de los bancos, fuentes, pérgolas y farolas.

Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Asimismo, los jardines han sumado nuevo arbolado, entre el que destacan los plátanos de sombra, los álamos, las adelfas o los grananos. Todo esto ha hecho que la Alameda de Hércules se convierta en uno de los lugares más emblemáticos, visitados y admirados de toda Sevilla, y un reflejo vivo de los cambios que ha sufrido la ciudad durante siglos.