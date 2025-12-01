Crece la tensión entre Ayuntamiento y Policía: un sindicato presenta una demanda contra el decreto del Plan de Navidad

El conflicto que mantienen el Ayuntamiento y los sindicatos de la Policía Local por el Plan de Navidad sigue sumando capítulos. El último, la demanda que va a interponer este mismo lunes la sección sindical del Csif "contra el decreto impuesto por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz", tal como señalan desde esta organización. Asimismo, estudian "denunciar penalmente a Sanz" al entender que "que ha incurrido en un fraude de ley" e incluso en un posible delito "de prevaricación”.

Esta reacción sindical llega tras la entrada en vigor el pasado viernes del plan de emergencias en fase 1, dictada por el propio alcalde para poder afrontar este conflicto laboral. "Ahora mismo estamos decretados: nos han anulado, incluso entre semana, todos los descansos, todos los permisos. Esta situación está haciendo que la plantilla esté reclamándonos que hagamos algo, porque no es de justicia", ha afirmado al respecto Santiago Raposo, delegado sindical del Csif en la Policía Local.

"Hoy por la mañana, ¿qué emergencia hay? No existe ninguna. ¿Por qué no puedo descansar, si hay plantilla suficiente para poder atender todos los servicios? Este alcalde quiere tenernos con el pie en el cuello y no estamos dispuestos a permitírselo", ha aseverado Raposo. "Esperemos que, si la Justicia lo estima oportuno, paralice esta barbaridad de decreto", confía este representante sindical, que asegura que se va a pedir la cautelar.

"El alcalde quiere echarnos toda la culpa de la situación a la que hemos llegado, cuando el único culpable es él", ha apuntado Santiago Raposo. "De cara al próximo fin de semana, que coincide con el puente de la Inmaculada y la Constitución, seguramente nos volverán a decretar para que para que trabajemos. Pero ahí estaremos los sindicatos para responderle al Ayuntamiento", ha advertido el delegado del Csif.

El Ayuntamiento también estudia emprender acciones legales

Un total de 113 policías locales no se presentaron a su puesto el pasado sábado, coincidiendo con el encendido del alumbrado de Navidad. El domingo, el día del Gran Derbi, este número ascendió hasta los 131 agentes, según fuentes municipales. Unas ausencias contra las que el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas: "Se están analizando los motivos de todas esas bajas, y hay reuniones previstas por si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial, aparte de abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no las tengan bien justificadas", ha afirmado este lunes José Luis Sanz.

"Se está hablando con la mutua y se están analizando una por una todas las justificaciones o bajas que se han registrado", ha señalado el alcalde de Sevilla ante los medios. "E insisto: se iniciará un expediente disciplinario con aquellas que no estén bien justificadas", ha recalcado Sanz tras una visita al convento de Santa Inés, donde ha anunciado un proyecto de reforma promovido por el Consistorio.