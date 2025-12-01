El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque "después de verano": cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios

La línea de tranvibús llegará a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Es la previsión que se maneja en Tussam para este autobús que desde el pasado mes de septiembre conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión, a la espera de su ampliación hasta el centro. El recorrido será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.

Manuel Torreglosa, gerente de Tussam, y Juan José Rodríguez, director de Operaciones y Planificación del Transporte de Tussam, atienden a El Correo de Andalucía mientras miran las 18 pantallas y seis puestos que conforman su Centro de Control. De momento este cerebro de la empresa municipal de transporte urbano ha incorporado la línea del tranvibús hasta Nervión como una más, pero la ampliación hasta el Duque requerirá darle un espacio propio.

"Ahora mismo el tranvibús tiene ocho coches en servicio con una frecuencia de paso de en torno a los ocho o diez minutos, dependiendo del periodo. Para el año que viene, ya en la Campana, van a ser probablemente en torno a 15 o 16 coches y la frecuencia de paso va a ser de cuatro o cinco minutos", desarrolla Rodríguez. "Además, ahora mismo mueve unos 5.000 o 6.000 viajeros diarios, pero se va a poner en torno a 18.000 o 20.000 usuarios al día", prosigue.

Anuncio del tranvibús de Tussam en una parada de Sevilla. / E.P.

Esta ampliación será una realidad una vez culminen las obras, que comenzaron a finales de septiembre tanto en Campana como en José Laguillo y durarán 10 meses, llegando a finales de julio. El denominado bus de tránsito rápido (BTR) conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque a lo largo de 2,01 kilómetros, con nueve andenes y seis paradas. Ya lo hace a lo largo de 8,2 kilómetros y 13 paradas en el primer tramo. Las nueve nuevas paradas serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación.

"Se va a reestructurar un poco el Centro de Control, con otro puesto para atender el tranvibús, que ahora mismo llega a Nervión y el año que viene, digamos después del verano, al Duque", cuenta el director de Operaciones y Planificación del Transporte de Tussam. "Será una carga de trabajo adicional y por eso se pondrá un puesto específico para esa línea y probablemente se reforzará el personal", añade.

Los cortes de tráfico en Campana y Martín Villa por las obras del tranvibús / Rafa Aranda

El tranvibús, el único por el carril segregado

Actualmente este autobús cuenta con un carril propio, que solo utiliza él. Esta decisión ha recibido muchas quejas de los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca por los atascos que se generan. Desde Tussam defienden que no se puede permitir el paso de otras líneas por este carril segregado.

"Generaríamos otro problema", asegura Manuel Torreglosa. "El tranvibús pasará cada cinco minutos, con un tiempo máximo de 25 minutos desde Sevilla Este hasta el Duque. Si empiezas a meter líneas ahí, vas a generar un tren en el que esté pasando permanentemente el autobús. No es posible meter las líneas en esa plataforma reservada porque colapsaríamos los cruces, no habría ese respiro de cinco minutos", desarrolla el gerente de Tussam.

Añade Juan José Martínez que "el número de vehículos que acceden a los cruces está calculado por una frecuencia determinada". "Como son líneas distintas, no irían en frecuencia con el tranvibús, que seguiría siendo la principal. Pasaría la TBI, la línea 60, la 27 y la LE, y habría un problema de prioridad", explica. Además, también influye el sistema GPS instalado en esta plataforma. "Aunque se lo pudiéramos poner a todos, solo pasarían los autobuses en los cruces, siempre en verde para ellos y en rojo para el resto, un imposible", prosigue Torreglosa.

"Los problemas de las primeras semanas ya no están"

Estos directivos de Tussam también consideran que los atascos generados por el tranvibús han desaparecido. "El inicio coincidió con una época del año especialmente complicada para el tráfico. Se juntaron los inicios del curso, de la universidad, del trabajo, y cuando la gente vuelve de vacaciones hay que adaptar un poco los movimientos, lo cual afectó a la puesta en servicio", defiende el director de Operaciones y Planificación del Transporte de Tussam.

"Como habíamos previsto, se ha ido corrigiendo, ha ido mejorando, y a día de hoy los problemas que hubo en esas primeras semanas ya no los hay. Solo en días puntuales por la lluvia o cualquier otro tema, pero lo normal que ha habido siempre y van a volver a existir. Lo que tenemos en Sevilla Este lo tenemos en Parque Alcosa, en el Paseo Colón o en Las Delicias", continúa Juan José Rodríguez.

Así será el recorrido del tranvibús

El tranvibús avanzará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. Aquí, el carril sentido centro ocupa el primer tramo de la calle hacia Gonzalo de Bilbao y su cruce con Recaredo, donde se unirá con el carril de sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo, y desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León. El carril bus continúa con dos carriles de circulación en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la Plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación, en doble sentido, del eje Imagen-Laraña, se reducirá a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, la circulación será regulada mediante semáforos que permitirán el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.