Bellavista y Bermejales se unen contra el trazado en superficie de la línea 3 de metro: "Es una opción low cost"

Bellavista y Los Bermejales se han unido contra el plan previsto por la Junta para el tramo sur de la línea 3 de metro. Tras la manifestación celebrada el pasado sábado, varias de las asociaciones vecinales han presentado alegaciones de manera conjunta "con una valoración muy crítica sobre el trazado seleccionado en el estudio informativo", tal como recoge el escrito firmado por estos colectivos. Una propuesta anunciada por la Consejería de Fomento que, "en comparación con la del norte", requiere de "un presupuesto muy económico por kilómetro": "Es una opción low cost". La Junta se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones.

El trazado diseñado por la Consejería de Fomento establece que el tramo sur de la línea 3 será en superficie por una parte de Los Bermejales y especialmente por el barrio de Bellavista que atravesará por la mediana hasta llegar al Hospital de Valme. Este modelo ha sido rechazado por distintas entidades vecinales. Una parte de ellas llegó incluso a mantener un encuentro con representantes de la Junta de Andalucía.

Plazo de alegaciones

Este trazado en superficie es uno de los ejes de las alegaciones que están presentado antes de la finalización del plazo (esta semana) distintas entidades vecinales. Como es el caso de Parque Vivo Guadaíra, Puerto de Sevilla, Bermejales Activa y Urban Century que ya han presentado sus escritos.

Una de sus principales reivindicaciones es que "buena parte del recorrido elegido transcurre en superficie, concretamente 3.054 metros, mientras que en subterráneo son 4.471, y elevado, otros 1.705 metros". Las entidades ponen como ejemplo la otra mitad de la misma línea 3 del Metro de Sevilla: "En el trazado norte, todas las paradas, excepto una, son subterráneas".

"No podemos admitir que el trazado del metro en zonas urbanas transcurra en superficie o en trinchera", subrayan desde estas entidades. "Allí donde sea difícil integrar urbanísticamente la obra, debería ir bajo tierra, como en el paseo de Europa o en Bellavista", señala Antonio Fajardo, presidente de la asociación Parque Vivo del Guadaíra. "Esta actuación podría acabar creando barreras, en lugar de espacios sin obstáculos", insiste Fajardo.

Sobre el soterramiento del metro a su paso por Bellavista, la presión vecinal logró que el Gobierno autonómico prometiera hace solo unos días revisar este asunto. "Nos marcamos el objetivo de llevar el metro a Bellavista y lo haremos escuchando a todos. Nos hemos comprometido a analizar sus peticiones para la línea 3", apuntaron desde Fomento. "Esto no supone un avance real hasta que la alternativa soterrada sea oficialmente incorporada y seleccionada", añadieron por su parte los vecinos.

Daños a parques y "cientos de árboles"

Otro de los puntos que denuncian en las alegaciones "es la afectación por las obras previstas de cientos de árboles, al transcurrir el trazado seleccionado por un entorno que comprende espacios de gran valor urbano". Según estas entidades, el recorrido escogido por la Junta afectaría, entre otros, "al entorno de los Jardines del Prado y del parque de María Luisa y a las arboledas de la Borbolla, de la avenida de la Guardia Civil y de la Palmera". Y también a enclaves como el bulevar de la avenida de Alemania, el paseo de Europa, el parque de Bermejales Sur y algunas zonas verdes de Palmas Altas, Isla Natura y Cortijo del Cuarto.

"Se debe dar prioridad absoluta al tema de la afección a parques y arboleda. No nos convence perder árboles maduros de 40 años por varios arbolitos", opina el presidente de Parque Vivo del Guadaíra. "Minimizar este daño debe ser el primer afán de los técnicos. Y evitarlo en la medida de lo posible, sin reparar en su coste, debe ser el principal reto del proyecto, por encima de la afección al tráfico", destacan estos colectivos en su escrito.

Reconsiderar el paso por la avenida de Jerez

Parque Vivo del Guadaíra, Puerto de Sevilla, Bermejales Activa y Urban Century también coinciden en señalar que el paso por la avenida de Jerez "debe ser estudiada de nuevo como la alternativa con menos coste ambiental". "Entendemos que se ha rechazado una opción con muchos puntos a favor. No le vemos sentido que pase por el corazón de los Bermejales, pudiendo ir por avenida de Jerez", asevera Antonio Fajardo.

Y no solo esgrimen este argumento: "Otro factor a tener en cuenta para que el trazado transcurra por la avenida de Jerez es la segura afección a los comercios y servicios de proximidad situados en la avenida de Alemania y del Paseo de Europa". Según exponen esos colectivos, los establecimientos "sufrirían unas pérdidas irreparables" tanto durante la ejecución de las obras, como una vez terminadas, "debido a la fragmentación que supone el trazado en superficie".