Estos son los siete belenes vivientes imprescindibles de ver a una hora de Sevilla

El turismo aumenta en estas fechas por las Cabalgatas de Reyes Magos, encendidos de luces y contemplar el nacimiento del Niño Jesús. Sin embargo, ver un Belén Viviente es un gran atractivo que nos transporta 2025 años atrás.

Andalucía tiene una gran tradición a la hora de escenificar este tipo de representaciones: preparar ajuares, vestuario, personajes y puesta en escena. Estos son algunos de los Belenes Vivientes de Sevilla y alrededores con más visitantes al día a sólo una hora de la capital.

'Sucedió en Belén' y en Alcalá del Río

El Belén Viviente más antiguo de toda la provincia llega con su 18ª edición por las calles del casco histórico de Alcalá del Río. Los días 13, 14 y 15 de diciembre y con 77 pases programados para esos días, serán más de 10.000 visitas que se esperan superar como cada año. Por la magia del teatro, no serán tres los Reyes Magos que acuden al portal, sino seis. Tampoco habrá un solo niño que dé vida al Niño Jesús, sino que en total serán 8 los bebés, 4 niños y 4 niñas.

Belén Viviente Alcalá del Río / Real Hermandad de la Soledad

El lunes 1 de diciembre es el útimo día para adquirir las entradas de forma presencial en la Casa de la Hermandad de Plaza de San Gregorio. También se pueden comprar online hasta el 5 de diciembre y el precio es de 5 euros para los adultos y 2 euros para los menores de 12 años.

Higuera de la Sierra, Belén en el Charcón

Uno de los pueblos que más arraigo tiene a la Navidad celebra en el Complejo de El Charcón su tradicional Belén Viviente en su 11ª edición. Higuera de la Sierra (Huelva), como cada año, celebrará en los Jardines de El Charcón los días 5, 6 y 7 de diciembre su Belén junto a un Mercado Navideño. En horario de 17.00 a 20.00 horas podrás visitar esta experiencia única con entradas a 2 euros para los adultos y 1 euro para los niños, que se compran en la misma puerta.

Belén Viviente Higuera de la Sierra / NACHO ALVAREZ

Arcos de la Frontera, un belén en mitad de pueblo

Como cada Navidad, el Belén Viviente de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera que recibe turismo todas las épocas del año por su belleza, tendrá lugar este próximo sábado 13 de diciembre por las calles y rincones del casco antiguo. Esta fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía contará con 26 escenas repartidas y adornadas con palmeras y una luz tenue de antorchas, con las que se representará al público el nacimiento de Jesús. Más de 20.000 personas acuden cada año para ver episodios históricos como la boda hebrea, el Nacimiento del Niño, la visita de los Reyes Magos y escenas de la vida cotidiana del trabajo.

La representación empieza a las seis de la tarde y termina sobre las diez y media de la noche, a la que se unen coros de campanilleros, zambombas populares, pregones y actividades culturales.

Mapa Belén Viviente Arcos de la Frontera / Guía de Cádiz

El más antiguo de Andalucía, en Beas

El Belén viviente más antiguo y más original de Andalucía está en Beas (Huelva). Desde su primera celebración en 1970, usada para recaudar dinero y así mejorar edificios, esta iniciativa se ha convertido medio siglo después en uno de los mayores atractivos de la provincia. Este año, abrió sus puertas el día 29 de noviembre y estará hasta el 4 de enero.

Los días que se podrá visitar este Belén que se localiza en la Avenida Belén Viviente son los días 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27 y 28 de diciembre. En enero, por su parte, las visitas se realizarán los días 1, 3 y 4. Los horarios serán:

Sábados y festivos: de 15.30 a 19.30 horas

Domingos: de 11.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas

Los días 6 y 8 de diciembre, como excepción, se abrirá tanto en horario de mañana como de tarde.

El Belén viviente de Beas, el más antiguo y bonito de Andalucía / Belén viviente de Beas

Las entradas se pueden comprar tanto en la propia taquilla del Belén como de forma online. Los menores de hasta 3 años podrán entrar completamente gratis, mientras que los niños de entre 4 y 11 años deberán abonar 3 euros. Los mayores de 12 años, por su parte, tendrán que pagar una entrada de 6 euros.

Sanlúcar la Mayor, el más grande de España

El Belén Viviente más grande de España se representa en Sanlúcar la Mayor. En más de 12.000 metros cuadrados y con más de 300 figurantes, animales y artesanos, esta décima edición llega con importantes novedades según ha indicado el Ayuntamiento. Destaca el estreno de un gran túnel que da la entrada al recinto, que transportará a Belén cuando nación Jesús, además de nuevas casas, construcciones y mejoras en torno al río y escenas pastoriles. La apertura tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 17.30 horas en la Plaza de San Pedro. La Banda de Cornetas y Tambores “Columna y Azotes” de Las Cigarreras de Sevilla apoyarán a la Hermandad del Santo Entierro.

El Belén abrirá los días 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de diciembre en horario de 16.30 a 20.30 horas, aunque si legada la hora de cierre queda alguien todavía por ver el espectáculo se prolongará el horario. Las entradas no van por tramos horarios, sino que será por orden de llegada. El precio de la entrada son 3 euros, y se pueden comprar en los puntos de venta autorizados, online o en los municipios vecinos de Umbrete y Olivares.

El belén de Santiponce en Itálica

Reconocido por la Asociación de Belenistas de Sevilla por su rigor y calidad artística, el Belén Viviente de Santiponce es uno de los grandes atractivos de la Navidad en el Aljarafe sevillano. Situado en el cerro del Conjunto Arqueológico de Itálica, la recreación cuenta con más de 250 figurantes que en más de 30 escenas se representan palacios, puentes, ríos y cascadas, todo con un gran realismo.

El Belén se podrá ver los días 20 y 21 de diciembre en unos tramos horarios fijados a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada entre los días 11 y 19 de diciembre de 18.30 a 21.30 horas mediante un donativo de 4 euros en la Casa de Hermandad. Durante los días que se representa, las entradas estarán disponibles en el Centro de Interpretación Cotidiana Vitae, con un donativo de 5 euros. Los ingresos recaudados se destinarán al montaje del belén y a las actividades de culto y caridad de la Hermandad.

Belén Viviente Santiponce / David Arjona / EFE

'Belén Viviente de Escenas Estáticas de Cantillana'

La ermita de la Divina Pastora de Cantillana acogerá su Belén viviente como viene siendo tradición desde 2018. El martes 2 de diciembre el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, junto al hermano mayor de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana, Florencio Arias Solís, presentarán el Belén Viviente de Escenas Estáticas de Cantillana, que se celebrará los próximos días 27 y 28 de diciembre.

Los Santos Esposos buscando posada, otra de las escenas de ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ / Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana

Todos los actores son vecinos de la localidad, aproximadamente unos 250 actores de todas las edades que dan vida a 22 escenas en una misma postura que mantienen de forma invariable.