Policía Local
Se busca al dueño de un sobre con una gran cantidad de dinero perdido en Sevilla
La Policía Local pide la colaboración ciudadana para dar con el propietario o propietaria de esta importante cuantía monetaria
Aparece en Sevilla un sobre con mucho dinero y, por ahora, sin dueño. Una patrulla de Policía Local, ha dado a conocer Emergencias Sevilla, ha encontrado durante la mañana de este marte un sobre, "con una importante cantidad de dinero en metálico", en la acera de una calle del Distrito Sur de la capital.
Los agentes, como ocurre en estos casos, ha depositado el sobre a la espera de que su propietario o propietaria puedan acreditar que esta cantidad extraviada les pertenece. Por ello, ha pedido la colaboración ciudadana, a través de sus redes sociales, para dar cuanto antes con la persona que ha perdido este sobre.
Y tú, ¿qué harías si te encontraras un sobre con tanto dinero, perdido en la calle? De momento, la Policía Local pide a cualquier persona que sepa algo sobre este dinero, que contacte directamente con este cuerpo por mensaje directo en sus redes.
