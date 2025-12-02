Cae en Sevilla una organización que distribuía droga al por menor y también la exportaba a terceros países
Tres toneladas de hachís y múltiples detenciones en Sevilla tras desmantelar una red que operaba vía Guadalquivir
La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba recepcionando sustancias estupefacientes a través del río Guadalquivir, culminando con la detención de seis miembros acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.
Parte de la mercancía que recibían se distribuía a nivel local, para el menudeo en la zona, dándole al resto de la misma salida al extranjero, mediante envíos ilegales de paquetería.
Esta organización criminal, asentada en la provincia de Sevilla, operaba utilizando el río Guadalquivir como vía principal para la recepción y traslado de sustancias estupefacientes y desempeñaba un papel logístico de intermediación entre la costa andaluza y las rutas de exportación continental.
La investigación comenzó este verano y su avance permitió confirmar la existencia de una sólida infraestructura destinada al almacenamiento, manipulación y distribución de droga.
Con ella, se pudo comprobar que la organización destinaba parte del cargamento a la venta local al por menor, junto con la mercancía obtenida también de diferentes plantaciones de marihuana distribuidas en distintos puntos de la ciudad, mientras que el resto se preparaba para su exportación a terceros países. Para ello, empleaban el método del envío camuflado mediante paquetes remitidos bajo el nombre y dirección de empresas reales, un proceso del que se encargaba un matrimonio residente en la barriada del Aeropuerto Viejo, responsables de gestionar y encubrir los envíos.
Durante los registros llevados a cabo por los investigadores, se intervinieron más de 3 toneladas de hachís, 20 kilogramos de cogollos y plantas de marihuana, cocaína, dos vehículos deportivos de alta gama, una furgoneta utilizada para el trasporte de la droga, un chaleco antibalas y una placa de la Guardia Civil.
Además, la policía pudo detener a seis de los investigados poniéndolos posteriormente, junto a los efectos, a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Incautados en Sevilla más de mil kilos de atún, merluza y salmonetes no aptos para consumo
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta