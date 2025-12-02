Cae en Sevilla una organización que distribuía droga al por menor y también la exportaba a terceros países

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una banda dedicada al tráfico de drogas que operaba recepcionando sustancias estupefacientes a través del río Guadalquivir, culminando con la detención de seis miembros acusados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Parte de la mercancía que recibían se distribuía a nivel local, para el menudeo en la zona, dándole al resto de la misma salida al extranjero, mediante envíos ilegales de paquetería.

Esta organización criminal, asentada en la provincia de Sevilla, operaba utilizando el río Guadalquivir como vía principal para la recepción y traslado de sustancias estupefacientes y desempeñaba un papel logístico de intermediación entre la costa andaluza y las rutas de exportación continental.

La investigación comenzó este verano y su avance permitió confirmar la existencia de una sólida infraestructura destinada al almacenamiento, manipulación y distribución de droga.

Con ella, se pudo comprobar que la organización destinaba parte del cargamento a la venta local al por menor, junto con la mercancía obtenida también de diferentes plantaciones de marihuana distribuidas en distintos puntos de la ciudad, mientras que el resto se preparaba para su exportación a terceros países. Para ello, empleaban el método del envío camuflado mediante paquetes remitidos bajo el nombre y dirección de empresas reales, un proceso del que se encargaba un matrimonio residente en la barriada del Aeropuerto Viejo, responsables de gestionar y encubrir los envíos.

Durante los registros llevados a cabo por los investigadores, se intervinieron más de 3 toneladas de hachís, 20 kilogramos de cogollos y plantas de marihuana, cocaína, dos vehículos deportivos de alta gama, una furgoneta utilizada para el trasporte de la droga, un chaleco antibalas y una placa de la Guardia Civil.

Además, la policía pudo detener a seis de los investigados poniéndolos posteriormente, junto a los efectos, a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.