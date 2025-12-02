Este es el catering que te salvará la cena de Navidad (y cualquier evento de este año)

Comidas y cenas de empresa, grupos de WhatsApp echando humo y agendas que empiezan a llenarse. La temporada navideña ya ha arrancado más fuerte que nunca: encendidos navideños, mercados artesanales, pistas de hielo y parques temáticos iluminan Sevilla en la época más mágica del año. Y precisamente por eso, cuando hay tantas cosas en marcha, una buena planificación se vuelve clave para que no se escape nada.

A las compras y la búsqueda del regalo perfecto se suma otro clásico de estas fechas: organizar las cenas de Navidad. ¿Dónde celebrar la cena de empresa? ¿Qué menú elegir? ¿Cómo sorprender a la familia? ¿Qué espacio puede garantizar que todo salga perfecto?

En un momento en el que lo que se buscan son soluciones completas, flexibles y que aporten tranquilidad, Trevian Catering se posiciona como una de las opciones más sólidas de Sevilla. Con una propuesta que combina excelencia gastronómica y un espacio incomparable, como el Cortijo El Esparragal, esta unión se ha convertido en la respuesta ideal para quienes desean vivir un evento con personalidad, cuidado al detalle y un entorno que marque la diferencia.

Trevian Catering: cuando la gastronomía es también una experiencia

Elegir un catering no es solo seleccionar un menú, es confiar en un equipo capaz de convertir una celebración en un recuerdo que compartir con los tuyos. Con casi dos décadas de trayectoria y más de 3.000 eventos realizados, Trevian Catering ha demostrado que la excelencia no se improvisa. Su propuesta no se basa en menús cerrados ni soluciones estándar, cada evento se diseña desde cero, escuchando al cliente, interpretando su estilo y personalizando cada detalle para crear algo único.

Tabla de quesos para evento tipo cóctel de Trevian Catering / El Correo

Esa capacidad de adaptación es precisamente lo que buscan hoy los usuarios: proveedores que entiendan sus necesidades, que ofrezcan opciones flexibles y que puedan asumir la organización completa de un evento sin complicaciones. Buffets de quesos, barras de sushi de autor, jamón recién cortado, cócteles artesanales… Trevian combina tanto tradición, como innovación y estética para elevar la experiencia gastronómica a un nivel que sorprende incluso a los paladares más exigentes.

Trevian Catering también ofrece servicio de corte de jamón en directo / El Correo

Y este enfoque cuidadoso no solo se nota en las bodas o celebraciones íntimas. Su trayectoria en cenas corporativas, presentaciones de empresa y eventos institucionales demuestra su capacidad para crear atmósferas que refuerzan vínculos, motivan equipos y dejan una impresión profesional impecable.

Por qué cada vez más personas buscan un evento así en Navidad

Trevian trabaja en espacios emblemáticos como el Real Alcázar, el Museo de Carruajes, la Plaza de España, Fundaciones como Cajasol, San Telmo y Nao Victoria, Casa Guardiola y Palacio de Lebrija entre otros muchos. / El Correo

La Navidad se ha convertido en una época clave para reunirse, celebrar y compartir. Pero también implica organizar, cuadrar agendas y tomar decisiones rápidas. Por eso, los usuarios valoran especialmente servicios capaces de ofrecer:

Soluciones completas , sin necesidad de coordinar proveedores externos

, sin necesidad de coordinar proveedores externos Menús personalizables , adaptados a alergias, preferencias o estilos concretos

, adaptados a alergias, preferencias o estilos concretos Montajes cuidados , que aporten calidez y estética a la celebración

, que aporten calidez y estética a la celebración Profesionalidad y experiencia , para garantizar que todo fluya

, para garantizar que todo fluya Espacios versátiles, según el tipo de evento

Trevian se ha ganado la confianza de empresas y particulares porque ofrece exactamente eso: tranquilidad y resultados impecables. Quien lo contrata sabe que no tendrá que preocuparse de nada salvo de disfrutar.

El Esparragal: un escenario que multiplica la magia de cualquier celebración

Mesas para eventos en uno de los espacios de Cortijo Esparragal / El Correo

Pero si hay un elemento que eleva aún más la propuesta es el espacio: el Cortijo El Esparragal, uno de los enclaves más icónicos y solicitados de la provincia de Sevilla. Con más de cuatro siglos de historia, esta hacienda combina naturaleza, tradición, encanto y amplitud en un entorno que parece creado para eventos especiales.

Sus patios andaluces, jardines cuidados, salones con carácter y alojamientos rurales permiten diseñar celebraciones que no solo abarcan un día, sino experiencias completas en las que los invitados pueden convivir, descansar y disfrutar del entorno.

Trevian es el catering oficial del espacio, lo que garantiza una integración perfecta entre gastronomía y logística. Esto permite que cada evento —desde una boda hasta un almuerzo de empresa o una fiesta temática— fluya con naturalidad y esté alineado con el estilo del lugar.

No es casual que quienes visitan El Esparragal lo describan como un escenario mágico. Los atardeceres dorados, la amplitud del paisaje, la arquitectura tradicional y la paz del entorno convierten cualquier celebración en un recuerdo imborrable.

Un tándem perfecto para eventos todo el año

El Cortijo El Esparragal ofrece multitud de espacios para bodas de ensueño a tu medida / El Correo

Aunque la Navidad es un momento especialmente intenso para la organización de eventos, la unión entre Trevian y El Esparragal ofrece posibilidades para cualquier época del año.

Bodas, almuerzos corporativos, presentaciones de producto, aniversarios, comuniones, celebraciones familiares o escapadas en grupo encuentran en esta combinación un equilibrio difícil de igualar: gastronomía sobresaliente, equipo profesional, un espacio incomparable y una planificación que se adapta a cada cliente.

Quienes buscan exclusividad, personalización y una experiencia sin estrés encuentran aquí una respuesta clara. Y quienes dudan entre distintos proveedores suelen convencerse al descubrir que Trevian no solo cocina, sino que diseña ambientes, cuida los tiempos, propone ideas, resuelve imprevistos y convierte cada reunión en algo memorable.

La decisión que lo cambia todo

En un mercado con múltiples opciones, elegir un catering y un espacio no debería ser un dilema, sino una oportunidad para vivir algo especial. Trevian Catering y el Cortijo El Esparragal ofrecen una propuesta pensada para quienes valoran la calidad, la atención personalizada y la magia que solo se consigue cuando cada detalle está en manos expertas.

Para quienes buscan celebrar esta Navidad —o cualquier momento del año— con una experiencia que combine emoción, sabor y un entorno único, la respuesta está clara: un evento con Trevian en El Esparragal no solo se disfruta… se recuerda para siempre.