Este es el catering que te salvará la cena de Navidad (y cualquier evento de este año)
Una propuesta gastronómica y un espacio único que se han convertido en la elección favorita para quienes buscan celebraciones personalizadas, memorables y sin complicaciones
Comidas y cenas de empresa, grupos de WhatsApp echando humo y agendas que empiezan a llenarse. La temporada navideña ya ha arrancado más fuerte que nunca: encendidos navideños, mercados artesanales, pistas de hielo y parques temáticos iluminan Sevilla en la época más mágica del año. Y precisamente por eso, cuando hay tantas cosas en marcha, una buena planificación se vuelve clave para que no se escape nada.
A las compras y la búsqueda del regalo perfecto se suma otro clásico de estas fechas: organizar las cenas de Navidad. ¿Dónde celebrar la cena de empresa? ¿Qué menú elegir? ¿Cómo sorprender a la familia? ¿Qué espacio puede garantizar que todo salga perfecto?
En un momento en el que lo que se buscan son soluciones completas, flexibles y que aporten tranquilidad, Trevian Catering se posiciona como una de las opciones más sólidas de Sevilla. Con una propuesta que combina excelencia gastronómica y un espacio incomparable, como el Cortijo El Esparragal, esta unión se ha convertido en la respuesta ideal para quienes desean vivir un evento con personalidad, cuidado al detalle y un entorno que marque la diferencia.
Trevian Catering: cuando la gastronomía es también una experiencia
Elegir un catering no es solo seleccionar un menú, es confiar en un equipo capaz de convertir una celebración en un recuerdo que compartir con los tuyos. Con casi dos décadas de trayectoria y más de 3.000 eventos realizados, Trevian Catering ha demostrado que la excelencia no se improvisa. Su propuesta no se basa en menús cerrados ni soluciones estándar, cada evento se diseña desde cero, escuchando al cliente, interpretando su estilo y personalizando cada detalle para crear algo único.
Esa capacidad de adaptación es precisamente lo que buscan hoy los usuarios: proveedores que entiendan sus necesidades, que ofrezcan opciones flexibles y que puedan asumir la organización completa de un evento sin complicaciones. Buffets de quesos, barras de sushi de autor, jamón recién cortado, cócteles artesanales… Trevian combina tanto tradición, como innovación y estética para elevar la experiencia gastronómica a un nivel que sorprende incluso a los paladares más exigentes.
Y este enfoque cuidadoso no solo se nota en las bodas o celebraciones íntimas. Su trayectoria en cenas corporativas, presentaciones de empresa y eventos institucionales demuestra su capacidad para crear atmósferas que refuerzan vínculos, motivan equipos y dejan una impresión profesional impecable.
Por qué cada vez más personas buscan un evento así en Navidad
La Navidad se ha convertido en una época clave para reunirse, celebrar y compartir. Pero también implica organizar, cuadrar agendas y tomar decisiones rápidas. Por eso, los usuarios valoran especialmente servicios capaces de ofrecer:
- Soluciones completas, sin necesidad de coordinar proveedores externos
- Menús personalizables, adaptados a alergias, preferencias o estilos concretos
- Montajes cuidados, que aporten calidez y estética a la celebración
- Profesionalidad y experiencia, para garantizar que todo fluya
- Espacios versátiles, según el tipo de evento
Trevian se ha ganado la confianza de empresas y particulares porque ofrece exactamente eso: tranquilidad y resultados impecables. Quien lo contrata sabe que no tendrá que preocuparse de nada salvo de disfrutar.
El Esparragal: un escenario que multiplica la magia de cualquier celebración
Pero si hay un elemento que eleva aún más la propuesta es el espacio: el Cortijo El Esparragal, uno de los enclaves más icónicos y solicitados de la provincia de Sevilla. Con más de cuatro siglos de historia, esta hacienda combina naturaleza, tradición, encanto y amplitud en un entorno que parece creado para eventos especiales.
Sus patios andaluces, jardines cuidados, salones con carácter y alojamientos rurales permiten diseñar celebraciones que no solo abarcan un día, sino experiencias completas en las que los invitados pueden convivir, descansar y disfrutar del entorno.
Trevian es el catering oficial del espacio, lo que garantiza una integración perfecta entre gastronomía y logística. Esto permite que cada evento —desde una boda hasta un almuerzo de empresa o una fiesta temática— fluya con naturalidad y esté alineado con el estilo del lugar.
No es casual que quienes visitan El Esparragal lo describan como un escenario mágico. Los atardeceres dorados, la amplitud del paisaje, la arquitectura tradicional y la paz del entorno convierten cualquier celebración en un recuerdo imborrable.
Un tándem perfecto para eventos todo el año
Aunque la Navidad es un momento especialmente intenso para la organización de eventos, la unión entre Trevian y El Esparragal ofrece posibilidades para cualquier época del año.
Bodas, almuerzos corporativos, presentaciones de producto, aniversarios, comuniones, celebraciones familiares o escapadas en grupo encuentran en esta combinación un equilibrio difícil de igualar: gastronomía sobresaliente, equipo profesional, un espacio incomparable y una planificación que se adapta a cada cliente.
Quienes buscan exclusividad, personalización y una experiencia sin estrés encuentran aquí una respuesta clara. Y quienes dudan entre distintos proveedores suelen convencerse al descubrir que Trevian no solo cocina, sino que diseña ambientes, cuida los tiempos, propone ideas, resuelve imprevistos y convierte cada reunión en algo memorable.
La decisión que lo cambia todo
En un mercado con múltiples opciones, elegir un catering y un espacio no debería ser un dilema, sino una oportunidad para vivir algo especial. Trevian Catering y el Cortijo El Esparragal ofrecen una propuesta pensada para quienes valoran la calidad, la atención personalizada y la magia que solo se consigue cuando cada detalle está en manos expertas.
Para quienes buscan celebrar esta Navidad —o cualquier momento del año— con una experiencia que combine emoción, sabor y un entorno único, la respuesta está clara: un evento con Trevian en El Esparragal no solo se disfruta… se recuerda para siempre.
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Incautados en Sevilla más de mil kilos de atún, merluza y salmonetes no aptos para consumo
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta