El chef José Andrés, enamorado de Sevilla: "Historia, arte y belleza por todas partes"

El idilio del chef José Andrés con Andalucía viene de lejos. No sólo se enamoró de esta tierra desde hace años, sino que comparte su vida con una algecireña, Patricia, con la que lleva casado más de tres décadas y con quien ha formado una familia. Pese a ser asturiano, también es andaluz de corazón.

Por eso, no es de extrañar verlo visitar nuestra tierra, sobre todo la comarca de La Janda en Cádiz. Este verano, con los incendios de Tarifa, desplegó a su ONG World Central Kitchen para dar comida a los desalojados por el incendio forestal que arrasó la zona.

Además de su amor por la provincia de Cádiz, el chef es un enamorado de Andalucía y de su gastronomía. Este fin de semana se le ha podido ver por Sevilla, disfrutando de sus restaurantes de más categoría y de las tapas de toda la vida por igual.

El cocinero ha compartido en sus redes sociales esta visita, alabando la belleza de la capital hispalense, así como toda la historia y el arte que concentra. "Sevilla es una de las ciudades más bellas del mundo, con restaurantes de lujo y tapas populares en cada esquina... ¡y historia, arte y belleza por todas partes!", ha publicado en Instagram.

El chef ha disfrutado de La Barra de Cañabota, uno de los restaurantes en Sevilla capital que cuenta con una Estrella Michelin y que se caracteriza por su gran oferta de pescado y marisco fresco. Justo la espectacular vitrina con todos esos productos del mar ha sido lo que ha destacado el asturiano de su visita a este conocido establecimiento.

También ha tenido tiempo de visitar y pasear por la ciudad, compartiendo una bonita foto de la Torre del Oro de noche. ¿Tendrá algún proyecto en marcha por la ciudad o sólo vendrá de visita?