Una colisión entre dos coches en La Rinconada provoca retenciones hasta Cantillana

Un accidente de tráfico en la carretera A-8005 en el municipio sevillano de La Rinconada ha provocado retenciones de hasta 20 minutos en la vía hasta Cantillana.

Fue la colisión entre dos turismos por alcance en torno a las 09.55 horas de este martes la causante de los atascos en dicha vía de entrada a Sevilla, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.

Fueron movilizados efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, atendiendo in situ a una persona por los hechos pero sin ningún desplazamiento hospitalario.