Una colisión entre dos coches en La Rinconada provoca retenciones hasta Cantillana

Los hechos han tenido lugar en la mañana de este martes

Imagen de retenciones en la zona.

Imagen de retenciones en la zona. / A.M.

Ramón Morales

Antonio Muñoz

Sevilla

Un accidente de tráfico en la carretera A-8005 en el municipio sevillano de La Rinconada ha provocado retenciones de hasta 20 minutos en la vía hasta Cantillana.

Fue la colisión entre dos turismos por alcance en torno a las 09.55 horas de este martes la causante de los atascos en dicha vía de entrada a Sevilla, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.

Fueron movilizados efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, atendiendo in situ a una persona por los hechos pero sin ningún desplazamiento hospitalario.

Los nuevos mercadillos en casas aterrizan en Sevilla: así funciona la tendencia donde todo se vende

Este catering te salvará la cena de Navidad (y casi cualquier evento de 2026)

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, entre los mejores centros de España en cirugía general, según Forbes

Los nuevos trenes del Metro de Sevilla llegarán a partir de 2028 para aliviar el colapso de la línea 1

Un guardia civil realiza una maniobra decisiva y salva a un comensal en Sevilla

Una colisión entre dos coches en La Rinconada provoca retenciones hasta Cantillana

Descubiertas en Sevilla dos grandes plantaciones de marihuana en una nave industrial y en una finca
