Una colisión entre dos coches en La Rinconada provoca retenciones hasta Cantillana
Los hechos han tenido lugar en la mañana de este martes
Sevilla
Un accidente de tráfico en la carretera A-8005 en el municipio sevillano de La Rinconada ha provocado retenciones de hasta 20 minutos en la vía hasta Cantillana.
Fue la colisión entre dos turismos por alcance en torno a las 09.55 horas de este martes la causante de los atascos en dicha vía de entrada a Sevilla, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Fueron movilizados efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, atendiendo in situ a una persona por los hechos pero sin ningún desplazamiento hospitalario.
