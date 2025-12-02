El conjunto arqueológico de Sevilla que se convierte en un Belén viviente cada Navidad

La Navidad ya ha llegado para quedarse en la provincia de Sevilla, llenando sus calles del tradicional alumbrado, toda clase de decoraciones navideñas y una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Un espíritu navideño que ha inundado incluso al conjunto arqueológico más importante de Sevilla, el de Itálica, en Santiponce.

Así, la localidad llevará a cabo este viernes su encendido del alumbrado navideño, así como una iniciativa para que todo el pueblo pueda decorar el árbol de Navidad que corona el Patio del Ayuntamiento para disfrutar, posteriormente, de una merienda especial.

Un Belén viviente en el conjunto arqueológico de Itálica

Pero el punto fuerte de estas fiestas en el municipio llegará los días 20 y 21 de diciembre con su emblemático Belén Nazareno, que este año cumple su edición número 15.

Este es el conjunto arqueológico de Sevilla que celebra esta Navidad su Belén viviente / Ayuntamiento de Santiponce

Una actividad que se instalará en el entorno del Cerro de Santiponce, que domina el conjunto arqueológico de Itálica, con entrada por la Plaza de la Constitución.

De ese modo, la localidad se prepara para recibir miles de visitantes a esta iniciativa que ha sido reconocida por la Asociación de Belenistas de Sevilla por la calidad y el rigor de su puesta en escena.

Fechas y horarios para visitar el Belén viviente de Santiponce

A través de este Belén, que se podrá visitar durante los días 20 y 21 de diciembre de 18.00 a 21.00 horas, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en la que más de 250 figurantes recrearán escenas vivas del nacimiento de Jesús.

Además, durante su visita al conjunto, se podrán contemplar estampas de oficios tradicionales, mercados, tiendas y espacios domésticos propios de la época, lo que ha convertido esta actividad en una de las más destacadas del calendario navideño de toda la provincia.

Suspendido el Belén Nazareno de Santiponce / Francisco J. Domínguez

Así, los ciudadanos que acudan al conjunto podrán disfrutar de más de 30 escenas realistas en las que se podrán contemplar palacios, puentes, ríos, cascadas, animales, herramientas antiguas y un detallado montaje en el que destaca ante todo su realismo.

Y entre todas estas escenas, la más destacada es la de 'La Luz de la Paz de Belén', una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que simboliza la llegada de la luz nacida en la cueva del Nacimiento y que se distribuye cada año por distintos países.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

Para adentrarse en este histórico Belén viviente, es necesario pagar una entrada de 4 euros de forma anticipada, que ascenderá a 5 euros si se adquiere en la taquilla los días 20 y 21 de diciembre.

La venta anticipada se puede realizar en la Casa de la Hermandad, situada en la calle Las Musas número 29 de Santiponce, desde el 11 al 19 de diciembre en horario de 18.30 a 21.30 horas.

También se pueden reservar de forma online desde el 9 al 17 de diciembre mediante el número de WhatsApp 697 725 342.

Las ventas en los días de representación, por su parte, se podrán realizar los días 20 y 21 de diciembre de 12.00 a 14.30 horas y antes del acceso en el Centro de interpretación Cotidiana Vitae, situado en la Plaza de la constitución.

Varios tramos horarios para entrar al Belén viviente de Santiponce

Para agilizar la visita al Belén, se han establecido varios horarios de acceso, que comienzan a las 18.00 horas, las 19.00 y las 20.00 horas.

Representación del nacimiento en el belén viviente de Santiponce. / El Correo

Así, se llenará del ambiente navideño este conjunto arqueológico que se ha convertido en una de las mayores joyas históricas y patrimoniales de todo el país al ser la primera ciudad romana fundada en toda España, cuna de dos de los emperadores más reconocidos de toda Hispania, Trajano y Adriano.