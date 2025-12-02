Descubiertas en Sevilla dos grandes plantaciones de marihuana en una nave industrial y en una finca
La Guardia Civil desmantela dos plantaciones indoor de marihuana en Brenes y Fuentes de Andalucía con tres detenidos y más de 1.300 plantas incautadas
La Guardia Civil ha desarticulado dos plantaciones indoor de marihuana en las localidades de Brenes y Fuentes de Andalucía, en el marco de dos operaciones contra el tráfico de drogas, que han permitido descubrir complejos sistemas de cultivo ocultos y detener a varios implicados.
Primera operación policial en Brenes
La primera de las intervenciones tiene lugar en la localidad de Brenes tras tener conocimiento de una nave ubicada en un Polígono Industrial sobre la que se tenía sospechas de estar siendo utilizado para el cultivo ilícito de marihuana.
Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre la posible plantación, constatando la Guardia Civil la existencia de un enganche fraudulento a la red eléctrica e identificando el frecuente tránsito de vehículos que procedían según la investigación desde la provincia de Cádiz.
La operación se salda con la entrada y registro de dicha nave industrial, hallando dos grandes salas ocultas dentro de la propia nave con un sofisticado sistema de videovigilancia, incautándose 1.120 plantas de marihuana en su fase de máximo crecimiento listas para su inminente recolección, además de diverso material destinado para su cultivo y procesamiento, y un vehículo utilizado por el grupo criminal para transporte de la marihuana.
Como resultado de esta primera intervención se han detenido a dos personas que se encontraban en el interior de la nave realizando custodia de la plantación, investigando igualmente a otras dos personas relacionadas con dicha actividad ilícita.
Segunda operación policial en Fuentes de Andalucía
La segunda operación se inicia por la Guardia Civil en la localidad de Fuentes de Andalucía tras las sospechas de la existencia de una plantación indoor de marihuana en una finca de la localidad. A través de las primeras averiguaciones y con labores de inteligencia los guardias civiles establecieron un amplio dispositivo de seguridad procediendo al registro de la finca objeto de la investigación.
Durante el registro realizado se incautaron 260 plantas de marihuana en fase inicial de desarrollo, hallando sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, además de un arma corta de aire comprimido. Asimismo, se descubrieron conexiones fraudulentas a la red eléctrica, diseñadas para evadir los controles de la compañía suministradora, permitiendo mantener la plantación activa sin levantar sospechas. La operación se ha saldado con la detención del propietario de la finca.
Ambas operaciones llevadas a cabo por los Puestos de Brenes y Fuentes de Andalucía de la Guardia Civil de Sevilla finalizan con la detención de tres personas y la investigación de otras dos, puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas además de un delito de defraudación del fluido eléctrico.
