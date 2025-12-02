La Fiscalía pide veinte años de prisión a los acusados de matar a puñaladas a un joven en Santa Clara
Un jurado popular será el encargado de enjuiciar a los dos investigados al que el Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 217.000 euros
Un jurado popular juzgará el 23 de enero de 2026 en la Audiencia Provincial de Sevilla a dos jóvenes acusados de asesinar a un joven en marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara, un caso por el que la Fiscalía solicita 20 años de prisión para cada uno de ellos.
De este modo, el juicio comenzará el día 23 de enero de 2026 con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 26 y 27 comparecerán los testigos, el día 28 los peritos y el día 29 los dos acusados por estos hechos.
Petición de la Fiscalía
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para cada uno de los investigados la imposición de veinte años de prisión por un presunto delito de asesinato, delito del que uno de ellos respondería como autor y el otro en concepto de cooperador necesario. Además, reclama que, en concepto de responsabilidad civil, los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares del fallecido en la cantidad de 217.000 euros.
Relato de la agresión
La Fiscalía relata en su escrito que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del día 3 de marzo de 2024, cuando los dos acusados “se enzarzaron en una discusión” con otros tres varones, entre los que se encontraba la víctima, señalando que, “como resultado de la previa ingesta de alcohol”, y “al tratar de lanzar una patada” a uno de los investigados, el finado cayó al suelo.
Según indica el Ministerio Público, uno de los dos acusados “aprovechó ese momento para sacar una navaja que portaba y propinarle una puñalada en el pecho y otra en el muslo, tratando de lanzar más puñaladas que fueron paradas por las manos y brazo” de la víctima.
"Tres navajazos por la espalda"
“Pese a observar lo anterior, y asumiendo” que su amigo “iba a apuñalar nuevamente” al fallecido, el segundo de los acusados, “lejos de impedir que continuase con su agresión, y con intención de permitir que consumara su propósito de dar muerte” a la víctima, “se dirigió a pelear” con los otros dos varones que acompañaban a ésta, quienes “no se habían percatado del primer apuñalamiento”, a fin de “distraerles y así evitar que acudieran en ayuda” de su amigo, asegura la Fiscalía en su escrito.
Seguidamente, y según el relato del Ministerio Público, el fallecido se levantó y se dirigió hacia el primero de los acusados, quien “se aproximó” al fallecido “por detrás, propinándole otros tres navajazos por la espalda, llegando uno de éstos a seccionarle la aorta, provocando una hemorragia interna masiva que le causó la muerte”.
La Fiscalía afirma que el acusado como cooperador necesario del asesinato, “para impedir que se identificase al autor de los hechos, y pretendiendo que el instrumento empleado en dar muerte” a la víctima “nunca fuera hallado”, le dijo al otro encausado “quillo, dame la navaja”, huyendo ambos del lugar “a la carrera”. En este sentido, el Ministerio Público precisa que la navaja no ha aparecido.
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Incautados en Sevilla más de mil kilos de atún, merluza y salmonetes no aptos para consumo
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta