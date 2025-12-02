Sucesos
Un guardia civil realiza una maniobra decisiva y salva a un comensal en Sevilla
El guardia civil, junto a una Cabo del Ejército, aplicó la maniobra de Heimlich y logró expulsar el objeto que bloqueaba la vía respiratoria
El pasado 19 de noviembre, un Guardia Civil del Puesto de Burguete (Navarra), que se encontraba fuera de servicio, logró evitar una tragedia al auxiliar de forma inmediata a un hombre que sufría un atragantamiento severo mientras almorzaba en un establecimiento hostelero de Osuna, el Hostal Restaurante Río Blanco.
Actuación decisiva
La rápida actuación del Guardia Civil que se encontraba en el establecimiento acompañado de su esposa, Cabo del Ejército del Aire y del Espacio, destinada en la Base Aérea de Armilla, Escuela Militar de Helicópteros - Ala 78 en Granada, fue clave para evitar la tragedia.
El agente y la cabo, mientras se encontraban en el establecimiento almorzado, identificaron que, en una mesa cercana, el varón se levantó de su asiento tambaleándose agitadamente y golpeándose el pecho a la misma vez que realizaba aspavientos con los brazos y con un color en el rostro amoratado, rápidamente acudieron a su auxilio, ambos pudieron constatar que se trataba de una obstrucción grave de la vía aérea y el guardia civil aplicó la maniobra de Heimlich, consistente en compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impedía la respiración, mientras la Cabo prestaba apoyo por si se tenía que aplicar la técnica RCP (Respiración Cardio Pulmonar).
Tras varios intentos, la víctima logró expulsar un trozo de alimento alojado en su tráquea, recuperando la respiración y evitando consecuencias potencialmente fatales.
Agradecimiento de la familia
La familia del afectado ha expresado su profundo agradecimiento a esta pareja por su intervención decisiva y eficaz. Su actuación refleja el compromiso y la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, incluso fuera de servicio.
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Incautados en Sevilla más de mil kilos de atún, merluza y salmonetes no aptos para consumo
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta