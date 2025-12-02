Un guardia civil realiza una maniobra decisiva y salva a un comensal en Sevilla

El pasado 19 de noviembre, un Guardia Civil del Puesto de Burguete (Navarra), que se encontraba fuera de servicio, logró evitar una tragedia al auxiliar de forma inmediata a un hombre que sufría un atragantamiento severo mientras almorzaba en un establecimiento hostelero de Osuna, el Hostal Restaurante Río Blanco.

Actuación decisiva

La rápida actuación del Guardia Civil que se encontraba en el establecimiento acompañado de su esposa, Cabo del Ejército del Aire y del Espacio, destinada en la Base Aérea de Armilla, Escuela Militar de Helicópteros - Ala 78 en Granada, fue clave para evitar la tragedia.

El agente y la cabo, mientras se encontraban en el establecimiento almorzado, identificaron que, en una mesa cercana, el varón se levantó de su asiento tambaleándose agitadamente y golpeándose el pecho a la misma vez que realizaba aspavientos con los brazos y con un color en el rostro amoratado, rápidamente acudieron a su auxilio, ambos pudieron constatar que se trataba de una obstrucción grave de la vía aérea y el guardia civil aplicó la maniobra de Heimlich, consistente en compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impedía la respiración, mientras la Cabo prestaba apoyo por si se tenía que aplicar la técnica RCP (Respiración Cardio Pulmonar).

Tras varios intentos, la víctima logró expulsar un trozo de alimento alojado en su tráquea, recuperando la respiración y evitando consecuencias potencialmente fatales.

Agradecimiento de la familia

La familia del afectado ha expresado su profundo agradecimiento a esta pareja por su intervención decisiva y eficaz. Su actuación refleja el compromiso y la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, incluso fuera de servicio.