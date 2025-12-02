El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, entre los mejores centros de España en cirugía general, según Forbes

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha sido reconocido por la revista "Forbes" como uno de los mejores centros de España en el área de Cirugía General y del Aparato Digestivo, una distinción que lo sitúa como referente nacional es esta especialidad. Además, el hospital se convierte en el único centro privado de Andalucía incluido en la lista de mejores hospitales por especialidades del país que cada año realiza esta prestigiosa publicación.

El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón es reconocido por su excelencia asistencial, innovación quirúrgica y alto nivel profesional. El servicio, encabezado por el doctor Salvador Morales, reconocido uno de los cirujanos de mayor prestigio del país, destaca por su amplia capacidad para abordar patologías de elevada complejidad. El equipo cuenta con una dilatada experiencia en enfermedades hepatobiliares, pancreáticas, colorrectales, endocrinas y de la pared abdominal, y destaca en el uso de técnicas mínimamente invasivas, cirugía guiada por imagen y la progresiva incorporación de procedimientos asistidos por robot. A todo ello, se suma su unidad especializada en cirugía de la obesidad, que desde el año 2021 se asiste en el Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad, consolidando al servicio como referente en cirugía avanzada y de alta especialización.

Esta distinción de "Forbes" se suma al reconocimiento que la prestigiosa publicación ha otorgado en los últimos años a diversos especialistas del centro como referentes nacionales en sus respectivas áreas. Entre ellos destaca el propio doctor Salvador Morales, junto al doctor Adolfo López, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, y la doctora María José Lirola, jefa del servicio de Pediatría del mismo hospital.

El grupo Quirónsalud destaca en la lista de mejores hospitales por especialidad

El grupo Quirónsalud vuelve a destacar de forma notable en la selección de Forbes, siendo la red privada con mayor presencia entre los hospitales distinguidos. En esta edición, figuran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, Clínica Dermatológica Internacional, Hospital Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Centro Médico Teknon y el Hospital Universitari Dexeus.

Forbes destaca cada año a los centros que marcan la diferencia en cada especialidad médica. Para ello, analiza en profundidad los más de 700 hospitales de nuestro país, tomando como referencia distintos índices nacionales e internacionales, los premios más relevantes y los últimos hitos alcanzados por cada centro. El resultado es esta selección de los 36 mejores hospitales en 12 especialidades en España, un mapa actualizado de la calidad asistencial que ofrece nuestro sistema de salud.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.