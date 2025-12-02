Los mercadillos navideños iluminan Sevilla: guía esencial para diciembre

Sevilla ya brilla en Navidad tras el alumbrado de este pasado sábado. Durante estas semanas, miles de ciudadanos visitan las calles céntricas que iluminan esta época tan familiar del año. Unos prefieren admirar los nueve millones de luces LED que copan la avenida de la Constitución y otros se aprovechan de los mercadillos artesanos que se encuentran por la ciudad.

Habrá de todo desde mercados medievales hasta zocos al aire libre. Aquí te ofrecemos un amplio listado:

Feria del Belén

El mes de diciembre comienza con citas ya consolidadas como la Feria del Belén en la Plaza del Triunfo y en los aledaños de la Catedral, un punto de referencia que cada año reúne a aficionados y familias en busca de figuras, portales y adornos navideños que durará hasta el 23 de diciembre.

Mercadillo de Navidad de Nervión

Otro de los mercadillos más populares entre los sevillanos es el Mercadillo de Navidad de Nervión, que abrió sus puertas el pasado 28 de noviembre y durará hasta el 5 de enero, en la Avenida Luis de Morales junto a El Corte Inglés, y el Mercadillo Setalandia hasta el próximo 6 de enero, bajo las Setas de la Encarnación.

La Feria de Artesanía Creativa

El mes de diciembre llega acompañado de mercados que ya son tradición. La Feria de Artesanía Creativa, del 5 de diciembre al 5 de enero, volverá a instalarse en los Jardines del Cristina, reuniendo a decenas de artesanos con piezas únicas. Estará integrada por 52 expositores, 50 de los cuales estarán ocupados por talleres artesanos de Sevilla capital y la provincia, nacionales e internacionales.

Mercadillos por la provincia

Para quienes buscan planes en la provincia, destacan el Mercado Navideño de Aznalcázar (12–14 de diciembre). Otros municipios también celebrarán sus propias ferias. Del 7 al 9, Morón de la Frontera volverá a recrear su Mercado Medieval, mientras que el 8 y 9 se celebrará la IV Feria Provincial de la Cerámica Artesanal, una muestra del talento alfarero de la provincia.

La recta final de diciembre: ferias imprescindibles

La programación culmina con la I Feria “Sabores de Navidad” (13–14 de diciembre), que reunirá dulces tradicionales y productos locales y la II edición de “Sabores de Navidad” (20–21 de diciembre). También,El Zoco Navideño del Parque de María Luisa, previsto para el 20 de diciembre, completará la oferta con un paseo entre puestos y naturaleza y el animado Poblado Navideño de la Alameda de Hércules, abierto hasta el 4 de enero, con actividades y atracciones para toda la familia.