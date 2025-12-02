Los nuevos trenes del Metro de Sevilla llegarán a partir de 2028 para aliviar el colapso de la línea 1

La saturación de la línea 1 de Metro de Sevilla deja a diario escenas de vehículos abarrotados en hora punta, estaciones llenas y personas que ven pasar los trenes sin poder subirse por falta de espacio. Ante esta situación, la Junta de Andalucía lleva meses anunciando un estudio para la adquisición de nuevos vehículos que refuercen la flota y amplíen las frecuencias que finalmente han desembocado en la decisión anunciada este martes de adquirir cinco nuevos trenes con una inversión de 20,5 millones de euros. Eso sí, no se pondrán en servicio al menos entre finales de 2027 y 2028.

La fabricación y suministro de estos cinco nuevos trenes, que elevará la flota total del material móvil del Metro de Sevilla hasta 26 unidades (actualmente dispone de 21 trenes, del modelo Urbos 2 de CAF) ha sido acordada por el consejo de administración de Metro de Sevilla participada en un 88,23% por Globalvia y en el 11,77% restante por la Agencia de Obra Pública la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda,

Una vez aprobada, Metro de Sevilla trabaja en la formalización del contrato de fabricación y suministro del nuevo material móvil, cuyos plazos contractuales del mercado se mueven en un horizonte de 24 meses para su entrega y puesta en marcha, según confirma la Junta de Andalucía. De esta forma, entrarán en servicio hasta finales de 2027 o principios de 2028.

Crecimiento desde la pandemia

Según los datos de la Junta de Andalucía, a partir de los años 2023 y 2024, una vez superados los efectos que la crisis sanitaria de la COVID-19 tuvo sobre el comportamiento de la demanda del transporte público, como consecuencia de las restricciones aplicadas en materia de movilidad, la Línea 1 ha registrado un crecimiento sustancial, por encima del umbral de los 17 millones de usuario anuales previos a la pandemia. Una tendencia que se ha visto también favorecida por las bonificaciones estatal y autonómica al precio de los títulos de viaje recurrentes (bonos multiviajes) desde el año 2022. Así, en 2023, Metro de Sevilla superó los 20 millones de usuarios en 2023 y elevó su cifra a 22,69 millones de pasajeros el pasado 2024, con un crecimiento del 33%.

"Se trata de un crecimiento significativo que no estaba contemplado en el contrato de concesión administrativa de la Línea 1 del suburbano para este periodo, en el que el abaratamiento de los títulos de viaje, a raíz de los decretos aprobados y prorrogados desde 2022 para la bonificación de los bonos multiviaje (que equivalen al 97% de los títulos validados en la Línea 1), ha contribuido a esta demanda excepcional", explica la Consejería de Fomento.

Estas cifras provocan la saturación que viven los algo más de 60.000 viajeros de media que hacen uso de la línea 1 de manera diaria. El promedio de viajeros anual durante 2024 se situó en los 61.997 usuarios por día, frente a los 55.970 de 2023. Y en las jornadas laborables la media se elevó a 70.626 usuarios por día. Especialmente problemáticas son las horas punta.

"Un complejo proceso de negociación"

"Es fruto de un complejo proceso de negociación en el que hemos buscado la mejor fórmula para dar respuesta a la demanda de todos los sevillanos", ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, tras anunciar el acuerdo.

La titular de este área ha anunciado en repetidas ocasiones que Metro de Sevilla se encontraba realizando los estudios para la adquisición de nuevos vehículos que aliviasen la saturación de la línea 1 especialmente en horas punta. El acuerdo se ha cerrado este mes de diciembre.