Los nuevos mercadillos en casas aterrizan en Sevilla: así funciona la tendencia donde todo se vende

Imagínate pasear por una casa y poder comprar todo lo que veas y te guste. Pues es lo que permite hacer una empresa de antigüedades de Sevilla que organiza mercadillos en hogares para darle una segunda vida a las cosas que los propietarios ya no quieren.

"Organizamos un mercadillo de segunda mano en su propia vivienda, donde venderemos los enseres que ya no le sirven para que otras personas los adquieran y esto tengan una segunda vida", señalan al respecto desde Antico Sevilla Interiores, un negocio de antigüedades que comenzó su andadura en 2023.

Cómo funciona este formato de compra dentro de hogares reales

Este proyecto nació "casi sin querer", cuando su dueña, harta de empaquetar todas sus cosas y no saber qué hacer con las que no quería en cada una de sus mudanzas, tuvo una idea: reunir a sus amigos y conocidos en casa para que pudieran adquirir a precios asequibles los objetos que no quería. Y acabó siendo un éxito.

Los mercadillos en casas llegan a Sevilla / Antico Sevilla Interiores

Así arrancó esta negocio que ha llevado hasta Sevilla estos mercados en casa que buscan vaciar una vivienda, bien sea por mudanza, reforma, herencia, venta o cualquier otro motivo, para darle a los enseres una segunda vida.

Qué se puede comprar: muebles, decoración, arte y más

Durante estos mercadillos, los visitantes pueden encontrar en estas jornadas de puertas abiertas todo tipo de objetos, desde muebles y decoración hasta antigüedades, arte, ropa, vajilla y libros.

Para ello, se exponen todos los enseres que los propietarios quieran vender en las estancias de la vivienda que elijan para que cualquiera pueda adquirirlos.

La propuesta de la empresa sevillana que impulsa esta tendencia

"El cliente decide qué quiere vender, si quiere conservar algo e, incluso, lo que quisiera donar. Vendemos todo lo imaginable que se pueda encontrar en una vivienda; desde mantelerías, hasta utensilios de cocina, pasando por el mobiliario, ropa, libros o electrodomésticos", recalca la empresa.

Estas jornadas de puertas abiertas se realizan los fines de semana y, dependiendo del volumen de la venta, se llevan a cabo durante uno o dos fines de semana.

El próximo mercadillo que se celebrará será los próximos días 15, 16 y 17 de diciembre en la urbanización Huerta del Rey. El horario será de 10.30 a 20.00 horas durante los días 15 y 16 de diciembre, y de 10.30 a 18.30 horas el 17 de diciembre.