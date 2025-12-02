Los nuevos vecinos de Entreolivos-Bellavista reciben las llaves de sus VPO

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado hoy un nuevo hito en la expansión de la vivienda protegida con la entrega de llaves de la promoción ‘Entreolivos-Bellavista’ de Emvisesa, un conjunto residencial que incorpora 125 viviendas y refuerza el compromiso municipal con el acceso a un hogar asequible en la ciudad.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este lunes la entrega de llaves de la promoción ‘Entreolivos-Bellavista’, un conjunto de 125 viviendas protegidas promovidas por Emvisesa que supone un nuevo avance en el acceso a vivienda asequible en la ciudad. Se trata de la segunda entrega realizada por el regidor tras las 218 viviendas en alquiler de Huerta del Rosario.

Impulso histórico a la vivienda protegida

Durante el acto, Sanz destacó que “Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía”, con 5.454 viviendas previstas en este mandato. Según explicó, el municipio ha pasado “de 4.600 a 5.454 VPO”, de las que 2.200 son de Emvisesa. Además, subrayó que ya se han puesto 16 primeras piedras, Se han entregado 346 viviendas (Calle Sol: 3 viviendas; Hacienda el Rosario: 218; y 'Entreolivos-Bellavista: 125), mientras hay 1.163 viviendas actualmente en construcción, 689 adjudicadas y 2 pendientes de adjudicación.

El alcalde insistió en que el Ayuntamiento está realizando “el mayor esfuerzo inversor en vivienda protegida de los últimos 20 años”, con 150 millones de euros destinados a este fin. En esta línea, defendió que la nueva promoción, con sus zonas verdes y entorno en crecimiento, es “un ejemplo del modelo de ciudad que queremos para Sevilla: vivienda accesible, de calidad y en barrios bien conectados”.

Sanz recordó que el acceso a la vivienda es “uno de los grandes retos sociales”, y que el Consistorio lo está afrontando “con hechos, apostando por vivienda pública en venta y alquiler, eficiencia energética y sostenibilidad”.

El proyecto contribuye además a revitalizar barrios, generar empleo y avanzar en el objetivo de recuperar los 700.000 habitantes, fortaleciendo el tejido social de la ciudad. El alcalde agradeció el trabajo de Emvisesa y de las empresas constructoras que han hecho posible la promoción.

Finalmente, Sanz felicitó a las nuevas familias adjudicatarias, recordando que “una vivienda no es solo una vivienda, es un hogar y un proyecto de vida que hoy comienza”.