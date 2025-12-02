Los nuevos vuelos entre Sevilla y Canarias "dispararán" más de un 20% los viajeros procedentes de las islas

La posibilidad de viajar en avión entre Sevilla y Gran Canaria o Tenerife sigue aumentando y el mercado canario puja al alza en la capital andaluza, tras la incorporación de 20 frecuencias semanales desde este lunes por parte de la aerolínea Binter. Según cifras aportadas por la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, para esta temporada son un 14,14% más de asientos y los visitantes desde Canarias han crecido un 20%. Pero con estas dos conexiones, estos "se van a disparar".

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes en Tenerife la nueva conexión aérea directa que desde esta semana permite volar entre la capital hispalense y las islas con veinte frecuencias semanales. La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha estado acompañada por el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, y por el director general de City Sightseeing, Isaac Flores.

Moreno ha explicado que el total de plazas ofertadas entre Sevilla y Canarias para esta temporada asciende a 478.514 asientos, “un dato que demuestra la fortaleza del mercado y la confianza del sector aéreo en Sevilla”. De hecho, el turismo canario ya ocupa la octava posición nacional en llegadas en Sevilla.

Entre enero y septiembre de este año, el número de pasajeros entre ambos destinos ha crecido más de un 20%, una cifra que, según Moreno, "refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos". Los nuevos vuelos "confirman que Sevilla es una apuesta segura", señalando que las aerolíneas que ya operan en la ciudad "han visto cómo la demanda crece y las rutas se consolidan".

Triana o Santa Cruz son algunos de los guiños que se han utilizado en los últimos días para promocionar los nuevos vuelos y la hermandad entre Tenerife y Sevilla. "Somos dos territorios con una relación histórica y un futuro lleno de oportunidades compartidas", ha valorado la edil popular.

Hoteles, agencias de viajes y autobuses turísticos, beneficiados de los vuelos

Las nuevas conexiones aéreas desde Canarias se ven como una oportunidad de transmitir el "modo canario de viajar" por un lado, y de ofrecer a los canarios una nueva posibilidad de viaje.

"Volar es una parte de la experiencia del viaje y debe ser una parte importante, no algo pasajero. Ofrecemos aviones cómodos, filas de dos asientos, cariño y simpatía", ha valorado Jonay Lobo, desde Binter.

Para la patronal hotelera, que gestiona 98.000 camas, estos vuelos "permiten un turismo de escapada". "Para los canarios, volar forma parte del ADN. Con vuelos de dos horas te posicionan en cualquier punto de la península. Casi el 37% de nuestro PIB es turismo", añaden.

La Asociación Canaria de Agencias de viajes y Touroperadores (ACAVyT) ha destacado que esta conexión de Binter era "muy demandada". "El canario es disfrutón. Ya que sale, va tres o cuatro noches, consume en bares, alquila coches, y genera retorno".

E Isaac Flores, director general de City Sightseeing, que opera en Canarias y en Sevilla, ha resaltado que el acuerdo "va a funcionar muy bien". "La gente viaja más veces y menos días", ha apuntado. "Es una maravilla viajar con Binter, y lo digo tras haber viajado mucho entre islas", ha destacado también.

Sevilla ya ha superado los 2,7 millones de viajeros alojados entre enero y septiembre y ha alcanzado las 6,2 millones de pernoctaciones, con incrementos del 2%. Además, el aeropuerto, en octubre, superó por primera vez los 900.000 pasajeros mensuales. Cifras que irán a más con la incorporación de nuevos vuelos.