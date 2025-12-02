El plan especial de Navidad trae cortes y cambios de tráfico en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha desde este viernes 28 de noviembre la primera fase del Plan de Movilidad de Navidad 2025/2026, un dispositivo especial que estará activo hasta el 11 de enero de 2026 y cuyo objetivo es ordenar el tráfico y facilitar los desplazamientos en las zonas de grandes superficies comerciales situadas fuera del Casco Histórico, donde tradicionalmente se intensifican las compras previas a la Navidad.

Obras que condicionan el plan

Este año, el plan tendrá como principal novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para BTR, en su tramo Santa Justa–Plaza del Duque, así como las actuaciones de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están llevando a cabo en calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, y que tienen incidencia sobre las calles Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

Como en años anteriores, las medidas de desvíos al tráfico rodado, aparcamientos públicos y ordenamiento de los accesos a los grandes centros comerciales contemplados en el plan van a aplicarse en tres fases:

La ya citada primera fase, que se desarrolla desde este viernes día 28 de noviembre hasta el jueves 18 de diciembre de 2025; la segunda fase, desde el viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026; y la tercera fase, desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 11 de enero de 2026.

En este sentido, el plan tendrá aplicación en aquellos espacios identificados como centros de atracción de mayor afluencia de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad, que son los siguientes:

Casco Antiguo.

Zona de Nervión-Luis de Morales.

Confluencia de la Av. de Andalucía con Av. José María Javierre/Ronda del Tamarguillo.

Calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno.

Calle Asunción, en el tramo peatonal y su entorno.

Entorno del centro comercial Lagoh.

Entorno del centro comercial Torre Sevilla.

Entorno del Muelle de la Sal.

En cuanto a los horarios de aplicación del plan, en esta primera fase que comienza este viernes estarán sujetos a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente del día de la Constitución y día de la Inmaculada Concepción.

Controles en el Casco Antiguo

Respecto al horario de aplicación de la segunda fase, mientras que en las zonas de Nervión-Luis de Morales, Nervión-Av. Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla y C.C. Lagoh será variable en función de las distintas necesidades que se produzcan, en el Casco Antiguo se activará con carácter general de 10:00 a 22:00 horas, activándose medidas de control de acceso por parte de la Policía Local en los siguientes puntos:

Reyes Católicos con Marqués de Paradas.

San Pablo (a la altura de Julio Cesar).

San Vicente con Baños-Baños con Torneo (itinerante).

Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros.

Alameda de Hércules con Trajano.

Puerta Osario (Puñonrostro).

Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León.

Gerona con Doña María Coronel.

Imagen con Santa Ángela de la Cruz–Imagen con Doña María Coronel (itinerante).

Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga.

Puerta de Carmona (San Esteban).

Águilas con Candilejo.

Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario.

También se establecerán desvíos y cortes intermitentes para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos cuando estén colmatados y por tanto sea necesaria esta actuación, realizados a través los siguientes puntos de control:

Calle Torneo con Baños.

Calle Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César.

Puerta Osario (Puñonrostro).

Gerona con Doña María Coronel.

Almansa con Pastor y Landero.

Rábida con Palos de la Frontera.

Otras medidas del Plan

Además de las medidas con carácter general que se detallan en el Plan de Movilidad, se establecen las siguientes disposiciones:

Durante los días 25 de diciembre de 2024, 1 de enero y 4, 5 y 6 de enero de 2025, todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos.

La calle Gravina cambia de sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle Canalejas.

Se eliminarán igualmente los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco y de la calle Entrecárceles entre las 15:00 y las 22:00 de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos.

Las bicicletas y los VMP no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución durante la segunda fase en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 00:00.

Recomendaciones para acceder al centro Acceso a pie, bicicleta o VMP Para desplazarse a zonas de gran afluencia se aconseja ir a pie, en bicicleta o en vehículo de movilidad personal (VMP).

Los ciclistas deben adaptar su velocidad a la de los peatones en áreas peatonales.

Si la circulación es complicada, deberán bajar de la bicicleta, igual que los usuarios de VMP, especialmente en calles señalizadas. Uso del transporte público Si no es posible desplazarse a pie, bicicleta o VMP, se recomienda usar metro, autobús, Metrocentro o autotaxi .

. Las plataformas reservadas y medidas de regulación del plan garantizan un viaje más rápido, cómodo y seguro que en vehículo privado. Uso del vehículo privado solo si es imprescindible En caso de tener que utilizarlo, se aconseja estacionar en aparcamientos subterráneos para evitar el tráfico de agitación, la contaminación y las molestias a los vecinos.

para evitar el tráfico de agitación, la contaminación y las molestias a los vecinos. Es preferible acceder a estos aparcamientos a primera hora, ya que cuando se complete su capacidad, el acceso quedará restringido al transporte público y vehículos autorizados. Atender siempre a las indicaciones policiales Se deben seguir las instrucciones de los Agentes de la Policía Local situados en los puntos de regulación y control establecidos en el Plan.

Además, con motivo de la proyección del espectáculo visual Navigalia sobre la zapata del río desde el Muelle de la Sal, en cuyo entorno se prevé gran afluencia de público, en momentos puntuales y a iniciativa del CECOP o Policía Local de Sevilla, se podrá cortar al tráfico el Puente de Triana, Paseo Cristóbal Colón o cualquier otra vía que se considere necesaria.

Por último, el horario y grado de aplicación de las medidas durante la tercera fase será flexible, en función de las condiciones de tráfico en las zonas afectadas, excepto las que sean consecuencia del corte por la obra del BTR en las calles Martín Villa y Laraña. La vigencia de este Plan se prorrogará durante los primeros días del periodo de rebajas y hasta el día 11 de enero de 2025.

Servicios de Tussam y taxi

Con la aplicación del plan, y para dar respuesta a la demanda, se contempla ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, habilitando la salida a través de esta última vía.

Durante la segunda fase, la parada de taxis del eje Encarnación-Campana queda anulada. También queda anulada la parada de calle Alemanes todos los fines de semana dentro del horario del plan.

Por parte de Tussam, se incrementará el número de autobuses en servicio y se adaptarán los recorridos en función de las aglomeraciones. Varias líneas sufrirán limitaciones, entre ellas:

Líneas 27 y 32, ya limitadas en Ponce de León.

Líneas 13 y 14, limitadas en Alameda o Barqueta según afluencia.

La línea T1 (tranvía), limitada en Archivo de Indias y, en ocasiones, en Puerta Jerez.

El Ayuntamiento de Sevilla recomienda el uso del transporte público y evitar desplazamientos en vehículo privado siempre que sea posible.