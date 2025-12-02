Polémica por la presentación de un libro contra "denuncias falsas" de violencia machista en una biblioteca de Sevilla

Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género (Debate). Este es el título del último libro del escritor y columnista murciano Juan Soto Ivars que se presentará el próximo jueves en una biblioteca pública de Sevilla. La obra, que pone el foco en las denuncias falsas por maltrato, está rodeada de polémica y su presentación ha generado multitud de críticas "La charla promete, ¿te la vas a perder?", se lee en redes sociales.

La Biblioteca Infanta Elena forma parte de la red de bibliotecas públicas, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo. De hecho, en las publicaciones en redes sociales de la misma que animan a la participación se hace referencia a la Junta de Andalucía y a la propia Consejería. Pese a la insistencia de este periódico, Cultura ha evitado responder a las preguntas al respecto.

El libro es el número 1 en ventas en plataformas como Amazon. En la descripción, Soto Ivars sostiene que "hoy se calla sobre la vida oculta y martirizante de los hombres enganchados en los resortes puntiagudos de un mecanismo de protección empleado como trampa mortal". "Se ha tachado de 'negacionista' a quien mencionaba este fenómeno y se ha impuesto una espiral de silencio", insiste.

Cancelación del acto

La polémica por su presentación en un edificio público no ha tardado en llegar. Desde Adelante Andalucía han exigido a la consejera del ramo que suspenda el evento. La diputada Begoña Iza ha asegurado que la obra supone una "apología de la violencia machista, ya que ahonda en el discurso de las denuncias falsas para deslegitimar e intimidar a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género".

"Pedimos a la Consejería y a la Biblioteca que cancelen de forma inmediata el acto, a unos días del 25N, después de hacerse fotos, están legitimando con este acto la violencia machista y siendo cómplices", ha insistido la diputada andalucista. De esta forma, el grupo mixto ha registrado unas preguntas por escrito a la consejera para que se posicione en contra de la presentación del libro y cancele el acto.