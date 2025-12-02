Un pueblo de Sevilla elimina el nombre de Juan Carlos I de una de sus calles

La localidad sevillana de Peñaflor retirará el nombre de Juan Carlos I de una de sus calles tras la aprobación en pleno de una propuesta impulsada por el Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, y respaldada de forma conjunta por PSOE y PP, un acuerdo poco habitual que refleja el consenso político en torno a la recuperación del nombre tradicional del vial.

El alcalde del municipio, de 3.600 habitantes y situado a 80 kilómetros de la capital, José Ruiz, ha explicado a EFE que se trata de una propuesta que presentó IU en el pleno, que gobierna en mayoría absoluta, mientras que PSOE y PP tienen dos y un concejal respectivamente, y todos aceptaron eliminar el nombre del rey emérito, que ahora será cambiado por ‘Largo’, la denominación que ha tenido la calle popularmente.

De hecho, la calle tuvo ese nombre hasta que en 1979, el primer Ayuntamiento de la actual democracia decidió cambiarla por Juan Carlos I, pero ahora se ha cambiado atendiendo a la Asociación Amigos de Peñaflor, que la expuso en unas jornadas sobre patrimonio local.

En esas jornadas se pidió que se colocasen rótulos con los nombres antiguos de las calles bajo los nuevos, pero en el caso de Juan Carlos I se da la circunstancia “de que nunca se ha llamado a esa calle por ese nombre, así que lo más lógico era cambiar el rótulo directamente”.

La propuesta fue llevada a pleno y recibió el apoyo unánime de sus 11 concejales, y en unos días se procederá a la retirada oficial y la colocación del nuevo rótulo.