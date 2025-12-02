Feria de Muestras
Renfe amplía su oferta con más de mil plazas para acudir a la Feria de El Pedroso
Los trenes reforzados saldrán de Sevilla a las 09:00 horas y de El Pedroso a las 18:14 horas
Renfe activará un dispositivo especial de refuerzo en el servicio de Cercanías que conecta Sevilla con El Pedroso para facilitar el acceso a la XXIX Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena, que se celebrará del 6 al 8 de diciembre, impulsando así uno de los eventos turísticos y gastronómicos más destacados de la comarca.
Refuerzo de trenes para la feria
Según ha informado la empresa ferroviaria en una nota, la oferta total de la línea de Cercanías C3 esos tres días será de más de 3.000 plazas, de las que 1.000 serán adicionales, para viajar a la feria agroalimentaria "más popular" de toda la provincia de Sevilla y una de las más importantes de Andalucía.
Así, los trenes reforzados saldrán de Sevilla a las 09:00 horas y de El Pedroso a las 18:14 horas. Renfe ha explicado que este dispositivo de refuerzo es fruto del acuerdo entre la compañía y el Ayuntamiento del municipio. La comercialización del título de transporte para viajar en estos trenes directos entre Sevilla Santa Justa y la estación de El Pedroso corre a cargo del Consistorio.
