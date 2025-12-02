Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia

Zaragoza adelantó a Sevilla en el año 2024 como cuarta gran capital de España. Y desde entonces la distancia entre ambas ciudades no ha dejado de crecer. La capital de Andalucía ha crecido cerca de 2.000 habitantes en el último censo del Instituto Nacional de Estadística, que se corresponde con los datos del 1 de enero de 2025 hasta situarse en 688.714 habitantes. Pero en este mismo periodo la capital de Aragón ha crecido en 8.000 personas y roza ya la barrera de los 700.000 habitantes. La distancia esa cada vez más amplia.

Sevilla bajó de la barrera de los 700.000 habitantes hace casi una década. Desde entonces se han alternado los periodos de caídas en los datos del padrón con leves crecimientos. El último bache se produjo en el año 2022 cuando se perdieron casi 3.000 habitantes. Desde entonces, sin embargo, la tendencia ha sido al alza a un ritmo sostenido de unos 2.000 habitantes más al año. Pese a esto, los 688.714 habitantes del último padrón están muy lejos de la realidad de la ciudad hace apenas unos años.

La quinta ciudad de España seguida por Málaga

En paralelo, el resto de grandes ciudades mantienen una tendencia al alza sostenida y mucho más acusada que Sevilla. Madrid, con 3,4 millones, Barcelona con 1,7 millones y Valencia con 841.000 están muy lejos de la capital de Andalucía. La más cercana ha sido siempre Zaragoza que ha ido creciendo hasta alcanzar a Sevilla en 2023 y ampliar cada año su distancia. En los datos de enero de 2025 la cifra de la capital aragonesa es de 699.000 habitantes, once mil más que Sevilla.

En quinta posición queda Málaga que sigue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que Sevilla y se encuentra ya rozando los 600.000 habitantes. Lleva cinco años creciendo a un ritmo de entre 5 y 10.000 personas al año por lo que la proyección es que se acerque cada vez más a Sevilla, salvo que haya un cambio de tendencia.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2021 Sevilla tenía 684.340 habitantes y el año 2025 lo arrancó con 688.714 un crecimiento neto de 4.000 personas. En ese mismo periodo Zaragoza ha crecido en 18.000 personas y Málaga en 19.000 habitantes.

Más viviendas y campañas

El Ayuntamiento de Sevilla durante los últimos años ha defendido que la recuperación de la población pasa principalmente por el desarrollo de nuevas bolsas de viviendas que generen oportunidades para atraer residentes, permitir el regreso de personas que hayan tenido que dejar la ciudad y retener a los jóvenes. En esta línea se están poniendo en marcha distintos desarrollos urbanísticos claves como Palmas Altas, Sevilla Este o más recientemente el distrito Tecnológico.

Pero este planteamiento está condicionado en cualquier caso por el crecimiento del área metropolitana de Sevilla y especialmente de municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Alcalá de Guadaíra que están desarrollando numerosas promociones y que se han consolidado como una opción de vivienda a precios más asequibles. que la capital.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado distintas campañas de empadronamiento entre los residentes en la ciudad con el objetivo de garantizar que todas las personas que viven en la ciudad estén registradas y de atraer nuevos vecinos.