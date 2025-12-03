Más de 350 estudiantes sevillanos usan el audiovisual para reflexionar sobre igualdad y violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha celebrado el acto de entrega de premios de la segunda edición del certamen audiovisual Y tú, ¿cómo lo ves?, una iniciativa del Gobierno de España que este año gana impulso como herramienta para promover entre el alumnado una mirada crítica sobre la igualdad, la violencia de género y el uso responsable de los medios audiovisuales, alineada con los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El acto de entrega de premios ha tenido lugar en los cines Nervión, donde se proyectaron los cortometrajes ganadores y finalistas de cada categoría, así como piezas impulsadas desde instituciones colaboradoras del certámen, como la Diputación de Sevilla, o la nueva campaña sobre violencia vicaria del Ministerio de Igualdad en la que participa la actriz Esther Expósito.

“Cada uno de los vídeos presentados refleja un proceso de reflexión colectiva en las aulas en torno a la lucha contra la violencia de género. El certamen no solo estimula la creatividad, sino que fomenta conversaciones necesarias sobre igualdad, respeto y convivencia”, según ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre el objetivo educativo del certamen.

Participación creciente

El notable incremento de participación respecto al año anterior consolida esta convocatoria como un espacio estable de estímulo a la creatividad y al compromiso cívico de la juventud sevillana. En esta segunda edición han tomado parte 28 centros educativos de 19 localidades de la provincia, así como varias facultades de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. En total, se han presentado 126 vídeos, elaborados por 358 estudiantes.

Centros participantes

Entre los participantes figuran centros del ámbito educativo sevillano, como el Colegio Al-Andalus 2000, Colegio Buen Pastor, Colegio Santa Clara, IES Alcaria, IES Alvareda, IES Anibal González, IES Axati, IES Aznalcóllar, IES Cantely, IES Cañada Rosal, IES Castilblanco de los Arroyos, IES El Coronil, IES Francisco Rivero, IES Hienipa, IES La Roda, IES Llanes, IES Luis Vélez de Guevara, IES Martínez Montañés, IES Miguel Servet, IES Pablo de Olavide, IES Silena, IES V Centenario, IES Virgen de la Soledad, IES Virgen de Villadiego. También han participado las facultades de Comunicación y de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y las facultades de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide.

Fomento del pensamiento crítico