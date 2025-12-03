Más de 350 estudiantes sevillanos usan el audiovisual para reflexionar sobre igualdad y violencia de género
La Subdelegación del Gobierno premia 126 vídeos contra la violencia de género en la segunda edición de 'Y tú, ¿cómo lo ves?'
La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha celebrado el acto de entrega de premios de la segunda edición del certamen audiovisual Y tú, ¿cómo lo ves?, una iniciativa del Gobierno de España que este año gana impulso como herramienta para promover entre el alumnado una mirada crítica sobre la igualdad, la violencia de género y el uso responsable de los medios audiovisuales, alineada con los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El acto de entrega de premios ha tenido lugar en los cines Nervión, donde se proyectaron los cortometrajes ganadores y finalistas de cada categoría, así como piezas impulsadas desde instituciones colaboradoras del certámen, como la Diputación de Sevilla, o la nueva campaña sobre violencia vicaria del Ministerio de Igualdad en la que participa la actriz Esther Expósito.
“Cada uno de los vídeos presentados refleja un proceso de reflexión colectiva en las aulas en torno a la lucha contra la violencia de género. El certamen no solo estimula la creatividad, sino que fomenta conversaciones necesarias sobre igualdad, respeto y convivencia”, según ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre el objetivo educativo del certamen.
Participación creciente
El notable incremento de participación respecto al año anterior consolida esta convocatoria como un espacio estable de estímulo a la creatividad y al compromiso cívico de la juventud sevillana. En esta segunda edición han tomado parte 28 centros educativos de 19 localidades de la provincia, así como varias facultades de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. En total, se han presentado 126 vídeos, elaborados por 358 estudiantes.
Centros participantes
Entre los participantes figuran centros del ámbito educativo sevillano, como el Colegio Al-Andalus 2000, Colegio Buen Pastor, Colegio Santa Clara, IES Alcaria, IES Alvareda, IES Anibal González, IES Axati, IES Aznalcóllar, IES Cantely, IES Cañada Rosal, IES Castilblanco de los Arroyos, IES El Coronil, IES Francisco Rivero, IES Hienipa, IES La Roda, IES Llanes, IES Luis Vélez de Guevara, IES Martínez Montañés, IES Miguel Servet, IES Pablo de Olavide, IES Silena, IES V Centenario, IES Virgen de la Soledad, IES Virgen de Villadiego. También han participado las facultades de Comunicación y de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y las facultades de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide.
Fomento del pensamiento crítico
Con este certamen, la Subdelegación del Gobierno refuerza su apuesta por la participación juvenil y por el desarrollo de competencias vinculadas al pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la expresión audiovisual en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, esta vez dirigida a la población más joven. El certamen Y tú, ¿cómo lo ves? se consolida así como una plataforma para que la juventud sevillana pueda abordar cuestiones sociales, culturales y de actualidad desde una perspectiva propia y comprometida.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible