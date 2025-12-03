Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes en Sevilla

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

Desde este miércoles, 3 de diciembre, está abierto al público este espacio recreativo dentro del Centro Comercial Aleste Plaza, en Sevilla Este

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa / Estela Cea Osorio

Estela Cea Osorio

Estela Cea Osorio

Sevilla

A partir de este miércoles, 3 de diciembre, abre sus puertas el parque de ocio más grande de Europa, Mega Ozone Bowling, en el Centro Comercial Aleste Plaza. En sus más de 13.000 metros cuadrados, cuenta con una bolera de 24 pistas, más de una veintena de juegos recreativos, un parque hinchable, una pista de karts indoor y un cine.

Este martes se ha celebrado la inauguración oficial por parte de Nicolás Quereda, consejero delegado de Ozone Bowling, junto a la familia Orenes, Astondoad y Bogaris, quienes han agradecido la participación y ayuda de la corporación municipal, que ha proporcionado las facilidades necesarias para la apertura.

Aunque el cine aún no está disponible, se espera que también pueda abrir sus puertas antes de que acabe el año y unirse así a esta gran oferta de ocio.

Recreación del Centro Mega Ozone Bowling en Sevilla Este. / El Correo

Ubicado en el Centro Comercial Aleste Plaza, Mega Ozone Bowling Sevilla "no es un centro de ocio al uso, sino un espacio de experiencias tecnológicas y familiares que combina deporte, diversión y gastronomía", destacan sus impulsores.

En su interior se puede encontrar una gran oferta de actividades para todos los públicos:

  • 24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, que incluye una pantalla de más de 40 metros.
  • Karting indoor 100% eléctrico, pionero en la ciudad.
  • Un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades.
  • Una amplia zona gastronómica, con propuestas variadas y colaboración con Pizzerías Del Poble.
  • Como gran novedad, 10 salas de cine premium de la mano de Cines Axion, "que permitirán vivir una experiencia cinematográfica de lujo".

Además de ser un lugar de disfrute para sevillanos y visitante, esta apertura también supone la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos.

